  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm vijay doing rounds in disguise in tamilnadu
Written By
Last Modified: Sunday, 7 June 2026 (16:10 IST)

மாறுவேடத்தில ரவுண்ட்ஸ் போறார் விஜய்!.. கெத்தா சொல்லி ட்ரோல் ஆயிடுச்சே!...

vijay
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (16:10 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (16:12 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தற்போது ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தமிழகத்தில் 60 வருடங்களுக்குப் பின் திராவிட கட்சிகள் இல்லாத ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது.
 
நடிகராக இருந்த விஜய் அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறியிருக்கிறார். கடந்த மாதம் 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சரக பொறுப்பேற்றார். புதிய அரசை பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது. புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் ஆறு மாதங்கள் இந்த ஆட்சியை விமர்சிக்க மாட்டோம் என சொன்ன திமுக சில நாட்களிலேயே இந்த அரசை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கி விட்டது. குறிப்பாக சட்ட ஒழுங்கு சீர் கெட்டுப் போயிருப்பதாக அந்த கட்சியை குற்றம் சாட்டி வருகிறது.
 
இந்நிலையில்தான், தவெக முக்கிய நிர்வாகி ஆனந்த்ஜித் கூறியுள்ள கருத்து ட்ரோலில் சிக்கியிருக்கிறது. விஜய் ஏன் அவரின் தொகுதி பக்கம் செல்வதில்லை? என ஊடகம் ஒன்றில் அவரிடம் கேட்ட போது ‘முதல்வர் விஜய் பெரம்பூருக்கு போகலைன்னு நீங்க எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டா நாங்க என்ன பண்றது?.. விஜய் மாறுவேடத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருக்காரு.. பல இடங்களுக்கு அவர் சத்தம் இல்லாம போயிட்டு இருக்காரு..
 
எங்க ரோடு சரியில்ல.. எங்க என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து இது முதல்வன் படத்தில் ஏற்கனவே  வந்துடுச்சி.. அந்த படத்துல இத அர்ஜுன் செஞ்சிருப்பார்.. என குறிப்பிட்டு அந்த படத்தில் காட்சிகளை ஸ்கிரீன்ஷாட்டை பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.
 

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகம்! இனிமேல் கியூலைன் கிடையாது..

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகம்! இனிமேல் கியூலைன் கிடையாது..தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய கோவில்களில் பக்தர்கள் எளிமையாகவும், நேர்மையாகவும் சாமி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்ய, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒரு முக்கிய அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, மாநிலம் முழுவதுமுள்ள கோவில்களில் தரிசனத்திற்காக விரைவில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

யூசுப் பதானை எம்பி பதவியிலிருந்து விலக கூறினாரா சவுரவ் கங்குலி? மம்தா பானர்ஜி தூண்டுதலா?

யூசுப் பதானை எம்பி பதவியிலிருந்து விலக கூறினாரா சவுரவ் கங்குலி? மம்தா பானர்ஜி தூண்டுதலா?மேற்கு வங்க அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜியின் வேண்டுகோளின் பேரில், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி, எம்பி யூசுப் பதானை பதவியை ராஜினாமா செய்ய கேட்டுக் கொண்டதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது. மம்தா பானர்ஜி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காகவே பகரம்பூர் மக்களவை தொகுதியை காலியாக்க இந்த முயற்சி நடந்ததாக கூறப்பட்டது.

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..

செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.

தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!

தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.