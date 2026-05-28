டெல்லியில் ராகுல், சோனியா காந்தியுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்த முதல்வர் விஜய்.. பாஜக அழுத்தமா?
தமிழக முதல்வர் விஜய் தனது டெல்லி பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அவசரமாக சென்னை திரும்பியுள்ளார். தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, தமிழகத்தின் முக்கிய தேவைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்துத் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசிடம் அவர் எடுத்துரைத்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த டெல்லி பயணத்தின்போது, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களான சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியை சந்திக்க முதல்வர் விஜய் நேரம் ஒதுக்கியிருந்தார். ஆனால், தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இந்த சந்திப்பு கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதற்கான முறையான காரணங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாத நிலையில், டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் சோமநாதன், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ராஜேஷ் லக்கானி, பிரியதர்ஷினி மற்றும் ரோஹினி உள்ளிட்ட முக்கியப் பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
நிர்வாக ரீதியான அவசர பணிகளின் காரணமாகவே முதல்வர் விஜய் தனது பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு சென்னை திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. மத்திய அரசுடன் இணக்கமான உறவை பேணி, மாநிலத்தின் நலனுக்காகத் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்தும் முனைப்பில் விஜய் இருப்பதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
சோனியா-ராகுல் சந்திப்பு ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மத்திய அரசுடன் அவர் மேற்கொண்ட உயர்மட்டப் பேச்சுவார்த்தைகள் தமிழகத்தின் அரசியல் மற்றும் நிர்வாகக் களத்தில் புதிய எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளன.
Edited by Siva
சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சுப்பு பிள்ளை தோட்டம் ஹவுசிங் போர்டு வட்டம்–169 திட்டம் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுக தரப்பும் மா. சுப்பிரமணியன் ஆதரவாளர்களும் பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதாக தவெக வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பதிவு இதோ:
யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.
கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.