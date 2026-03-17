செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (11:17 IST)

கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் செந்தில் பாலாஜி!. விசாரணை துவங்கியது...

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவர் மிகவும் தாமதமாக சென்றதால் விஜய் பேசுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட இடத்தில் 20 ஆயிரம் மக்கள் வரை கூடியிருந்தனர். இதையடுத்து இங்கே வரவேண்டாம் என கரூர் போலீசார் சொல்லியும் விஜய் தரப்பு கேட்காமல் அந்த இடத்திற்கு வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜய் வேனின் மீது பேசிக்கொண்டிருந்த போது கூட்டத்தில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு நெரிசலில் சிக்கி பலரும் மயக்கம் அடைந்தனர். அதன்பின் அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அவர்களின் 41 பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.. இதையடுத்து இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு கோரிக்கை வைத்தது.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாகவே சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வந்தனர். ஒருபக்கம் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் போலீசாருக்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது..

அதேபோல், தவெக தலைவர் விஜய் இதுவரை மூன்று முறை டெல்லி சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார்.. அதோடு திமுக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. ஏனெனில் இந்த செய்தி வெளியானபோது மருத்துவமனைக்கு சென்ற செந்தில் பாலாஜி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் ஏற்பாடுகளை செய்தார். அதன் அடிப்படையில்தான் அவரிடமும் விசாரணை நடத்த சிபிஐ முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து நேற்று இரவு செந்தில் பாலாஜி டெல்லி சென்றார். இன்று காலை 10 மணி அளவில் அவர் சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். தற்போது அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.

