திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (16:58 IST)

41 பேர் இறந்த வழக்கு!.. சிரிச்சிக்கிட்டே வராரு விஜய்!.. கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்!...

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு கோரிக்கை வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வந்தது. ஏற்கனவே தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான சிடி நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ விசாரணை செய்தது..

மேலும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பி இரண்டு முறை டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினார்கள். தற்போது மூன்றாவது முறையாக நேற்று டெல்லிக்கு சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார் விஜய். விசாரணை முடிந்து மாலை 5.30 மணியளவில் அவர் சிபிஐ அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வரும் போது விஜய் காட்டிய ரியாக்சன் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது..

vijay
சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு வெளியே வந்தபோது விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் நின்று கொண்டிருக்க அவர்களை பார்த்து விஜய் சிரித்துக் கொண்ட அவர்களை பார்த்து கைகளை ஆட்டிக்கொண்டே சென்றார்.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பகிர்ந்து ‘ஏதோ மத்திய அரசிடமிருந்து விருது வாங்கிவிட்டு பெருமையாக வருவது போல வருகிறார் விஜய்..அவரை பார்க்க வந்து 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான விசாரணையில் கலந்து கொண்டு விட்டு இப்படி சிரித்துக் கொண்டே ஒருவரால் வரமுடியுமா?’ என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்..

கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் சாப்ட்வேர் எஞ்சினியர்.. மாத செலவு ரூ.82,000?

கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், தனது மாதந்திர வாழ்க்கை செலவுகள் குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இஸ்ரேல் பிரதமரின் காபி குடிக்கும் வீடியோ டீப்ஃபேக் வீடியோவா? Grok கிளப்பிய சர்ச்சை..!

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் உடல்நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், அவர் வெளியிட்டுள்ள புதிய வீடியோ ஒன்று பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டு முறை ஸ்டாலின்தான் சி.எம்!.. 2021ம் வருடமே சொன்னாரா அமித்ஷா?!..

2011 மற்றும் 2016 இரண்டு தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. 2021ம் வருடம் அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது .

கூட்டணி இல்லை என்று தவெக சொன்னதே முதல்வர் பதவியை குறி வைத்து தான்.. ஈபிஎஸ் இறங்கி வருவாரா?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட போவதாக எடுத்துள்ள முடிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

80 சீட்!.. துணை முதல்வர் பதவி!.. விஜயிடம் டீல் பேசுகிறதா என்.டி.ஏ கூட்டணி?...

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் விஜயின் தவெக கட்சி இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை

