41 பேர் இறந்த வழக்கு!.. சிரிச்சிக்கிட்டே வராரு விஜய்!.. கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்!...
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு கோரிக்கை வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வந்தது. ஏற்கனவே தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான சிடி நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ விசாரணை செய்தது..
மேலும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பி இரண்டு முறை டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினார்கள். தற்போது மூன்றாவது முறையாக நேற்று டெல்லிக்கு சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார் விஜய். விசாரணை முடிந்து மாலை 5.30 மணியளவில் அவர் சிபிஐ அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வரும் போது விஜய் காட்டிய ரியாக்சன் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது..
சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு வெளியே வந்தபோது விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் நின்று கொண்டிருக்க அவர்களை பார்த்து விஜய் சிரித்துக் கொண்ட அவர்களை பார்த்து கைகளை ஆட்டிக்கொண்டே சென்றார்.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பகிர்ந்து ‘ஏதோ மத்திய அரசிடமிருந்து விருது வாங்கிவிட்டு பெருமையாக வருவது போல வருகிறார் விஜய்..அவரை பார்க்க வந்து 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான விசாரணையில் கலந்து கொண்டு விட்டு இப்படி சிரித்துக் கொண்டே ஒருவரால் வரமுடியுமா?’ என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்..