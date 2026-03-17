செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (10:29 IST)

விஜய், புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடும் தொகுதிகள் இதுவா?!.. அரசியல் பரபர!...

விஜய் அடிப்படையில் ஒரு நடிகர் என்பதால் அவர் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. அதே நேரம் வெற்றிக்குத் தேவையான கூட்டணியை தவெக இதுவரை அமைக்கவில்லை. இத்தனைக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்கிறோம் என விஜய் அறிவித்தும் இதுவரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க செல்லவில்லை..

ஒருபக்கம் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணையவுள்ளதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், தவெக தரப்பும் மறுத்திருக்கிறார்கள். எனவே விஜய் தனித்துப் போட்டுயிடுவது உறுதியாகியிருக்கிறது. ஒருபக்கம் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு விஜயின் ரசிகர்களிடமும் தவெக தொண்டர்கள் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது..

ஏற்கனவே விஜய் இரண்டு தொகுதியில் போட்டுவிட திட்டமிட்டிருக்கிறார் என செய்திகள் வெளியேறும் நிலையில் தற்போது விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடப் போகிறார் என செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது. அதேபோல் தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் சென்னை தி.நகர் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்..

துபாய் மட்டுமல்ல, UAEன் அனைத்து விமான நிலையங்களும் மூடல்.. சாவு பயத்தை காட்டிட்ட பரமா.. ஈரான் கெத்து..!

துபாய் மட்டுமல்ல, UAEன் அனைத்து விமான நிலையங்களும் மூடல்.. சாவு பயத்தை காட்டிட்ட பரமா.. ஈரான் கெத்து..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபி உள்ளிட்ட அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களும் காலவரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன.

வல்லரசு போல் ஈரான் திருப்பி தாக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை.. தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?

வல்லரசு போல் ஈரான் திருப்பி தாக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை.. தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானின் ராணுவ வலிமை குறித்து வியக்கத்தக்க கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல்!.. 400 பேர் பலி!..

ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல்!.. 400 பேர் பலி!..கடந்த பல நாட்களாகவே ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மோதல் இருந்து வருகிறது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என கூறி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது.

போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..

போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள சூழலில், ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு போர்க்கப்பல்களை அனுப்ப வேண்டும் என்ற அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கோரிக்கையைப் பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.

