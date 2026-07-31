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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (15:32 IST)

உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜாமீன்!. டாஸ்மாக் வழக்கிலும் சிக்காத விஜயபாஸ்கர்!..

senthil balaji
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (15:34 IST)
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தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் சிலருடன் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமானவர்கள் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவர்கள் சகோதரர் அசோக்குமார் பெயர்கள் அடிபடுகிறது.

இது தொடர்பாக ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜி சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார்.  அதேநேரம், இந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமின் பெற்றிருக்கிறார். ஒருபக்கம் டாஸ்மாக் முறைகளை தொடர்பான புகாரில் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் செந்தில் பாலாஜி விரைவில் கைது செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. எனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமின் கேட்டு செந்தில் பாலாஜி மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் அந்த மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்துவிட்டார். எனவே எந்நேரமும் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, உச்சநீதிமன்றத்தை நாடினார் செந்தில் பாலாஜி. இந்நிலையில், டாஸ்மாக் முறையீடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியி கைது செய்யக்கூடாது என உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டு அவருக்கு முன் ஜாமின் வழங்கியிருக்கிறது. எனவே செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்யும் முயற்சியில் தமிழக அரசு தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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