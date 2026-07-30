செந்தில் பாலாஜி மீது இன்னொரு புகார்.. எம்.எல்.ஏ பதவியும் பறிபோகுமா?
தமிழக அரசியலில் தொடர்ச்சியான சட்டப்போராட்டங்களை சந்தித்து வரும் செந்தில் பாலாஜிக்கு தற்போது மேலும் ஒரு புதிய சிக்கல் உருவாகியுள்ளது. ஏற்கனவே விஜய் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-வை விலைக்கு வாங்க முயன்றதாக கூறப்படும் வழக்கு மற்றும் டாஸ்மாக் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பான புகார்கள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தற்போது கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலின் போது முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக புதிய புகார் எழுந்துள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் செந்தில் பாலாஜி 2,271 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக மே 4-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், அந்த தேர்தலில் பெருமளவிலான பலத்த முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகப் புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன. குறிப்பாக, கரூரைச் சேர்ந்த 13 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டதாகவும், திமுக தரப்பில் ஒரு வாக்கிற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை பணமாக வழங்கப்பட்டதாகவும் தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் விதிமுறைகளைத் மீறி பணநாயகம் மூலமாக வெற்றி பெறப்பட்டதாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனு குறித்துத்தேர்தல் ஆணையம் தீவிர விசாரணை நடத்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விவகாரம் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், செந்தில் பாலாஜியின் எம்.எல்.ஏ பதவிக்கும் இதனால் ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva