திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (17:41 IST)

நயன்தாரா வந்தா இன்னும் கூட்டம் வரும்!.. விஜயை கலாய்க்கும் செல்லூர் ராஜூ!..

vijay
நடிகர் விஜய் இப்போது தவெக தலைவராக மாறியிருக்கிறார். ரசிகர்களின் தளபதியாக இருந்தவர் இப்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக அரசியலில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே விஜயின் குறிக்கோளாக இருக்கிறது. எனவே அதை நோக்கி அவரின் கட்சி காய்களை நகர்த்தி வருகிறது. அதேநேரம் இதுவரை தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. தங்களுடன் கூட்டணி அமைத்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருகிறோம் என்று தவெக சொல்லி வருகிறது.

புதிதாக தோன்றியுள்ள ஒரு கட்சியுடணி அமைக்க மற்ற கட்சிகள் தயங்குகிறார்கள். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என விஜய் நினைக்கிறார். ஆனால் திமுகவின் எதிரியான அதிமுகவுடன் சேரவில்லை. திமுகவை அவர் தோற்கடிக்க விரும்பினால் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள அமைச்சர்கள் கூட சொன்னர்கள். ஆனால் துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட சில பதவிகள் கொடுப்பதாக சொல்லியும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணையவில்லை.

கூட்டணி வைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் அதிமுகவே ஒரு பெரிய கட்சியாகவே விஜய் மதிப்பதக தெரியவில்லை அதனால்தான் வருகிற தேர்தலில் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். இது அதிமுகவினருக்கு கோபப்படுத்தி இருக்கிறது.

இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ‘அதிமுக களத்திலேயே இல்லை என சொல்வது முட்டாள்தனம்.. அப்படி சொல்லி விஜய்க்கு என்ன தைரியம் இருக்க வேண்டும்?.. நாவடக்கம் தேவை.. நடிகருக்கு கூடுதலாக கூட்டம் கூடும். ஆனால் எல்லோராலும் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது.. நயன்தாராவுக்கு கூட கூட்டம் வரும்.. நயன்தாரா பிரச்சாரத்திற்கு வந்தால் எல்லோரும் வந்து பார்க்கத்தான் செய்வார்கள்.. எல்லா நடிகர்களுக்கும் ரசிகர்கள் இருப்பார்கள்.. விஜய்க்கு  கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறார்கள்.. அவ்வளவுதான்’ என்று பேசியிருக்கிறார்.

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?மத்திய அரசு நிறைவேற்றியுள்ள 'மத்திய கலால் திருத்த மசோதா - 2025' புகையிலை உபயோகிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?மும்பையை சேர்ந்த 68 வயது ஓய்வுபெற்ற பெண்மணி ஒருவரிடம், முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி.ஒய். சந்திரசூட் மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்து ரூ.3.71 கோடி பறிக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!சென்னையின் அடையாளமான ஹோட்டல் சரவண பவனில் 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உணவக ரசீது ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த ரசீது தெள்ளத்தெளிவாக காட்டுகிறது.

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!பெங்களூருவை சேர்ந்த சூரஜ் சிவண்ணா மற்றும் கான்வி ஆகியோருக்கு கடந்த அக்டோபர் 29 அன்று திருமணம் நடைபெற்றது. தேனிலவுக்காக இலங்கை சென்ற இவர்களிடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பாதியிலேயே நாடு திரும்பினர். புகுந்த வீட்டில் நேர்ந்த அவமானங்களால் மனமுடைந்த கான்வி, கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!தமிழக அரசின் கடன் சுமை குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வெளியிட்ட கருத்து, திமுக கூட்டணியிலும் தமிழக காங்கிரஸிற்குள்ளும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com