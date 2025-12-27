சனி, 27 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (11:43 IST)

நாலு வார்த்தை பேசவராது!. கேட்டா வேறலெவல்.. விஜய் ரசிகர்களை பொளந்த கரு.பழனியப்பன்...

karu palaniyappan
நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறி அரசியல்வாதியாகவும் உருமாறி வருகிறார். கட்சியை துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே விஜய் தீவிர அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை விஜயின் தவெக கழகம் குறி வைத்திருக்கிறது. அந்த தேர்தலில் தவெக பல இடங்களில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதல்வராக அமருவார் என்று அவர்கள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விஜய் ரசிகர்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது.

ஆனால் எடுத்தவுடனேயே யாரும் முதல்வராகி விட முடியாது. அரசியலில் படிப்படியாகத்தான் முன்னேற வேண்டும். அதற்கு சரியான கூட்டணி அமைக்க வேண்டும். ஆனால் விஜய் தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவரை தேடி மற்றவர்கள் வரவேண்டும் என நினைக்கிறார். அவர் நினைப்பது நடக்காது என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்.
ஒரு பக்கம் திமுக ஆதரவாளர்களும், திமுகவினரும், விஜய் ரசிகர்களையும், தமிழக வெற்றிக்கழக ஆதரவாளர்களையும் கடுமையாக விமர்சித்தும் வருகிறார்கள்.

சினிமா உலகில் இயக்குனராக இருந்து தற்போது திமுக கட்சியில் இணைந்துள்ள கரு.பழனியப்பன் விஜய் ரசிகர்களின் கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘இன்றைய தலைமுறையினருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. 4 வார்த்தை ஒழுங்காக பேசத் தெரியாது.. ஏனெனில் வார்த்தைகள் தெரியாது.. ஏன் வார்த்தைகள் தெரியாது என்றால் படிப்பு கிடையாது.. படித்தால் தானே வார்த்தைகள்.. சிந்தனையும் கிடையாது..

வேற மாதிரி.. வேற லெவல்.. பிளாஸ்ட் என்று மட்டும் பேசுவார்கள். உங்களை வச்சி செய்துடுவோம் என்பார்கள். கூப்பிட்டு பேசினால் 20 வார்த்தைகளுக்கு மேல் பேச தெரியாது. வார்த்தை வளமே அவர்களிடம் கிடையாது.. ஒரே பிளாஸ்டுதான்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.

இந்தியா போலவே அமெரிக்காவிலும் ஒரு சம்பவம்.. ஒரே நாளில் 1000 விமானங்கள் ரத்து.. என்ன காரணம்?

இந்தியா போலவே அமெரிக்காவிலும் ஒரு சம்பவம்.. ஒரே நாளில் 1000 விமானங்கள் ரத்து.. என்ன காரணம்?அமெரிக்காவில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை காலத்தின் உச்சகட்ட பயண நேரத்தில் வீசி வரும் கடும் பனிப்புயல் காரணமாக, நேற்று மட்டும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் மிட்வெஸ்ட் மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது.

பாலியல் தொல்லை அளித்த 55 வயது நபரை அடித்து பொளந்த இளம்பெண்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

பாலியல் தொல்லை அளித்த 55 வயது நபரை அடித்து பொளந்த இளம்பெண்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு..!பெங்களூரு 'நம்ம மெட்ரோ' ரயிலில் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவருக்கு, 55 வயது நபர் பாலியல் தொல்லை அளித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 20,000 ரூபாய் அதிகரித்த வெள்ளி.. தங்கம் விலையும் வரலாற்று உச்சம்..!

இன்று ஒரே நாளில் 20,000 ரூபாய் அதிகரித்த வெள்ளி.. தங்கம் விலையும் வரலாற்று உச்சம்..!சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து, புதிய வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளது.

ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..

ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..கோவை மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்துக்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி மீனாட்சி நகரில், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பொது ஒதுக்கீட்டு பூங்கா நிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..2 நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com