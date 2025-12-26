வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (11:51 IST)

கூட்டம் கூடினா அரசியலா?.. விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியாது!.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் சரத்குமார்!..

sarathkumar
தமிழக அரசியலில் புது எண்ட்ரியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி களமாட துவங்கிவிட்டார். கட்சியை துவங்கிவிட்டு சினிமாவில் நடித்துக்கொண்டிருந்ததாலும், களத்தில் இறங்காமல் இருந்ததாலும் அவரை பார்ட் டைம் அரசியல்வாதி என பலரும் நக்கலடித்தார்கள்.

ஜனநாயகன் ஷூட்டிங் முடிந்தவுடன் அரசியல் பணிகளில் கவனம் செலுத்த துவங்கினார் விஜய். மதுரை, வியாழக்கிழமை ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை ஒவொரு மாவட்டங்களுக்கும் சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தையும் நடத்தினார். ஆனால், கரூருக்கு அவர் சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் பேர் கூடியதில் 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலையும் விஜய் குறிவைத்திருக்கிறார்.

சமத்துவ மக்கள் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் செய்து வந்த சரத்குமார் ஒருகட்டத்தில் தனது கட்சியை பாஜகவுடன் இணைத்துவிட்டார்.  சமீபத்தில் ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் திமுகவை தீயசக்தி என விமர்சித்தார். இதையடுத்து பலரும் அவரை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சரத்குமார் ‘தமிழக வெற்றி கழகம்னு முழுச சொன்னா எனக்கு தெரியது. தவெக, இவெக என சொன்னாதான் தெரியும். திமுக தீய சக்தினு சொறாரு. முதல்ல அவருக்கே யார் நல்லவங்க.. யார் கெட்டவங்கன்னு தெரியாது. மத்த கட்சியை எதிர்த்து பேசுனாதான் அரசியல்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. மத்திய அரசையும், மாநில அரசையும் பேசுனாதான் செய்தியா போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாரு. விஜய்க்கு பெரிய கூட்டம் கூடுவதால் அது பெரிய கட்சி இல்ல. பாஜகதன் உலகத்திலேயே பெரிய கட்சி’ என பேசியிருக்கிறார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால், திமுக அந்த விழாவை புறக்கணித்துள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் கே. அண்ணாமலை, தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மோதல் போக்கை சுட்டிக்காட்டினார்.

நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த வேலுமணி, சண்முகம், தனபால்.. ஈபிஎஸ் கையை விட்டு போகிறதா அதிமுக?

நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த வேலுமணி, சண்முகம், தனபால்.. ஈபிஎஸ் கையை விட்டு போகிறதா அதிமுக?சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு காணொளி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. அதில் அதிமுகவின் மிக முக்கியமான தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் ஆகியோர் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்கும் காட்சிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் மாதிரி பாதிக்கு பாதி.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்தாரா அமித்ஷா?

பீகார் மாதிரி பாதிக்கு பாதி.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்தாரா அமித்ஷா?தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், பாரதிய ஜனதா கட்சி வழக்கத்தை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கோருவதற்கு பின்னால் ஒரு தீர்க்கமான நீண்ட கால அரசியல் வியூகம் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. வெறும் கூட்டணியாக மட்டும் இல்லாமல், தமிழக சட்டமன்றத்தில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பாஜக உறுப்பினர்களை அமர வைப்பதன் மூலம், மாநிலத்தில் கட்சியின் அடித்தளத்தை வலுவாக்க டெல்லி மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பாண்டிய நாட்டை வலம் வரும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை! மதுரையில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக பயணம்

பாண்டிய நாட்டை வலம் வரும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை! மதுரையில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக பயணம்கோவை ஈஷா யோக மையத்தில் நடைபெறும் மஹாசிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு, தென்கைலாய பக்திப் பேரவை மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கியப் பாரம்பரிய ஆதீனங்கள் இணைந்து நடத்தும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை இன்று (25/12/2025) மதுரையை வந்தடைந்தது. அடுத்த இரண்டு மாத காலத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக இந்த யாத்திரை நடைபெற உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com