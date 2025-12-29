திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (18:16 IST)

வலுக்கும் காங்கிரஸ் - திமுக சண்டை.. உடைகிறதா கூட்டணி? அதிமுக கூட்டணிக்கு லாபமா?

congress
தமிழக அரசியலில் நீண்டகாலமாக நீடித்து வரும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தற்போது விரிசல் விட தொடங்கியுள்ளது. 
 
சமீபத்தில் தமிழக அரசின் நிதிநிலை குறித்து காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விமர்சனம் செய்ததை தொடர்ந்து, இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான வார்த்தை போர் தீவிரமடைந்துள்ளது. 
 
வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தொகுதிப்பங்கீடு மற்றும் ஆட்சிப்பகிர்வு தொடர்பாக காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள அதிருப்தி, இந்த கூட்டணியின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
 
காங்கிரஸ் தொண்டர்களில் ஒரு தரப்பினர் திமுகவின் மேலாதிக்கத்தை குறைத்து, தவெக போன்ற புதிய சக்திகளுடன் கைகோர்க்கலாம் என விரும்புவது தலைமைக்கு நெருக்கடியை தந்துள்ளது. ஒருவேளை இந்த கூட்டணி உடைந்தால், அது அதிமுகவிற்கு மிகப்பெரிய அரசியல் லாபமாக அமையும். 
 
எதிர்க்கட்சி வாக்குகளும், சிறுபான்மையினர் வாக்குகளும் சிதறும்போது அது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக திரும்பி, அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை எளிதாக்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
Edited by Siva

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?மத்திய அரசு நிறைவேற்றியுள்ள 'மத்திய கலால் திருத்த மசோதா - 2025' புகையிலை உபயோகிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?மும்பையை சேர்ந்த 68 வயது ஓய்வுபெற்ற பெண்மணி ஒருவரிடம், முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி.ஒய். சந்திரசூட் மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்து ரூ.3.71 கோடி பறிக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!சென்னையின் அடையாளமான ஹோட்டல் சரவண பவனில் 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உணவக ரசீது ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த ரசீது தெள்ளத்தெளிவாக காட்டுகிறது.

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!பெங்களூருவை சேர்ந்த சூரஜ் சிவண்ணா மற்றும் கான்வி ஆகியோருக்கு கடந்த அக்டோபர் 29 அன்று திருமணம் நடைபெற்றது. தேனிலவுக்காக இலங்கை சென்ற இவர்களிடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பாதியிலேயே நாடு திரும்பினர். புகுந்த வீட்டில் நேர்ந்த அவமானங்களால் மனமுடைந்த கான்வி, கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!தமிழக அரசின் கடன் சுமை குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வெளியிட்ட கருத்து, திமுக கூட்டணியிலும் தமிழக காங்கிரஸிற்குள்ளும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com