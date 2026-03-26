வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (17:21 IST)

காரைக்குடியில் சீமான் ஜெயிப்பாரா?!. வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி?!.. ஒரு அலசல்!..

15 வருடங்களுக்கு முன்பே நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இலக்கியத்தை துவங்கியவர் சீமான். உதவி இயக்குனர், நடிகர், இயக்குனர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தார். அரசியலுக்கு வந்தபின் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் மாற்று என அறிவித்தார் சீமான்.  மேலும் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் சீமான். அதேபோல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து போட்டியிட்டு வருகிறது நாம் தமிழர் கட்சி..

திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று வேண்டும் என விரும்புபவர்கள் சீமானுக்கு வாக்களிக்கிறார்கள். நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி  கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 சதவீத வாக்குகளை சீமான் வாங்கியிருந்தார். இந்நிலையில்தான், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சீமான் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அந்த தொகுதியில் அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி என்பதை பார்ப்போம்..

காரைக்குடி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிக வாக்குகள் இருக்கிறது.. பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் பலம் வாய்ந்த வாக்கு வங்கியை அந்த தொகுதியில் வைத்திருக்கிறது.. எனவே, அது திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அதற்கு அடுத்த இடத்தில் அதிமுக இருக்கிறது. மூன்றாவதாக புதிய வாக்காளர்களான இளம் தலையினர், முதல்முறை வாக்காளர்களின் கணிசமான வாக்குளை விஜய் வாங்குவார்.

அதேநேரம் தேவகோட்டை தவிர்த்த மற்ற கிராமப்புறங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் அடித்தட்டு ஏழை மக்களிடம் சீமானுக்கு வரவேற்பு இருக்கிறது. ஆனால் அவர் வெற்றி பெற அது மட்டுமே போதாது என்பதால் சீமான் போராட வேண்டி இருக்கும் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

சிங்கப்பூரில் 35 லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய இந்திய பெண் ராஜினாமா.. கவிதை எழுத போவதாக அறிவிப்பு..!சிங்கப்பூரில் உள்ள கேபிஎம்ஜி நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 35 லட்ச ரூபாய் ஊதியத்தில் கன்சல்டன்ட்டாக பணியாற்றி வந்த 28 வயது நம்ரதா யாதவ், தனது கார்ப்பரேட் வேலையை துறந்து கவிதை மீதான காதலை தொடர இந்தியா திரும்பியுள்ளார்.

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம்: வீட்டு வாடகை சலுகைக்கு உரிமையாளர் விவரங்கள் கட்டாயம்..இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த 1961-ஆம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்திற்கு பதிலாக, ஏப்ரல் 1 முதல் 'வருமான வரிச் சட்டம் 2025' அமலுக்கு வருகிறது. இதில் வரி விகிதங்கள் அல்லது வரி அடுக்குகளில் மாற்றங்கள் இல்லை என்றாலும், வரி தாக்கல் செய்யும் நடைமுறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Zombie போதைப்பொருள் இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சா?!.. ஒரே இடத்தில் 2 மணி நேரம் நின்ற வாலிபர்!..பஞ்சாப் தலைநகரான சண்டிகரில் டெலிவரி செய்யும் ஒரு வாலிபர் கண்கள் வெறுத்தபடி, கையில் சிகரெட்டை வைத்துக்கொண்டு 2 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிய ஈரான் கடற்படை தளபதி கொலை: இஸ்ரேல் அறிவிப்பு..!ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படை கடற்படை தளபதி அலிரேசா டாங்சிறி, பண்டார் அப்பாஸ் கடலோர பகுதியில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

10 தொகுதின்னு சொன்னீங்களே!.. தேமுதிக கேட்கும் 3 தொகுதியில் இழுபறி!..திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு அடுத்து தேமுதிகவுக்குதான் அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

