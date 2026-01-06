செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (12:54 IST)

கூவம் ஆற்றில் இறங்கிய போராடிய தூய்மை பணியாளர்கள்.. பரபரப்பு தகவல்..!

கூவம் ஆற்றில் இறங்கிய போராடிய தூய்மை பணியாளர்கள்.. பரபரப்பு தகவல்..!
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாகத் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தித் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள், இன்று ஒரு அதிர்ச்சிகரமான முடிவை எடுத்தனர். 
 
ஊதிய உயர்வு, பணி நிரந்தரம் போன்ற அடிப்படை தேவைகளை வலியுறுத்தி, சென்னை எழும்பூர் கிரீன் சாலை பகுதியில் திரண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள், திடீரென மாசடைந்த கூவம் ஆற்றில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
ஏற்கனவே சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம், அண்ணா அறிவாலயம் மற்றும் கலைஞர் நினைவிடம் ஆகிய இடங்களில் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும் அரசு தரப்பில் இருந்து உரியப் பதில் கிடைக்காததால், இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்ததாக பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர். கூவம் ஆற்றில் இறங்கி முழக்கமிட்டவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்தனர்.
 
கடும் துர்நாற்றம் மற்றும் சுகாதாரச் சீர்கேடு நிறைந்த கூவம் ஆற்றில் இறங்கி தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராடியது சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சென்னை செய்திகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம், கூவம் ஆறு போராட்டம், எழும்பூர் பரபரப்பு, மாநகராட்சி ஊழியர்கள், ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை, காவல்துறை கைது, சென்னை மாநகராட்சி, சமூக நீதி, தூய்மைப் பணியாளர் நலன்
 
Edited by Mahendran

ஆளுநர் ரவியை திடீரென சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. என்ன காரணம்?

ஆளுநர் ரவியை திடீரென சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. என்ன காரணம்?தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை சந்திக்க உள்ளார். திமுக அரசின் நிர்வாக முறைகேடுகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் குறித்து ஆளுநரிடம் அவர் விரிவான மனு அளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!தமிழகத்தில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து வருவது சாமானிய மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. கிடைப்பது எப்போது?

பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. கிடைப்பது எப்போது?தமிழகத்தில் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வரும் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார். சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியில் உள்ள நியாயவிலை கடையில் நடைபெறும் விழாவில் முதல்வர் இதனைத் தொடங்கி வைப்பார் என்று அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த தாய்-மகன் கைது.. 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்

சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த தாய்-மகன் கைது.. 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், தனிப்படை போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இந்ச் சோதனையின்போது போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!

சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்த அறிவிப்பில் தற்போது முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com