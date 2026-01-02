வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:05 IST)

சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் வீட்டை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்.. அதிரடி கைது..!

சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் வீட்டை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்.. அதிரடி கைது..!
சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் அவர்களின் இல்லத்தை, தூய்மை பணியாளர்கள் இன்று திடீரென முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 
 
பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட தங்களது 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே அண்ணா அறிவாலயம், கலைஞர் நினைவகம் மற்றும் ரிப்பன் மாளிகை என பல்வேறு இடங்களில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வரும் பணியாளர்கள், இன்று ஆணையர் வீட்டை சூழ்ந்ததால் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.
 
முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ஆவேசமாக முழக்கங்களை எழுப்பினர். நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் கலைந்து செல்லாததால், காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை கட்டாயப்படுத்தி அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இறுதியில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கணக்கான தூய்மை பணியாளர்களைக் காவல்துறையினர் கைது செய்து வாகனங்களில் ஏற்றி சென்றனர்.
 
Edited by Siva

இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலி

இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலிபசிபிக் பெருங்கடலில் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறி இரண்டு படகுகள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். இது குறித்து அமெரிக்க ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் போர், விரைவில் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. நேற்று ஆற்றிய புத்தாண்டு உரையில், உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி ரஷ்யாவுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளத் தாம் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

விஜயை சிக்க வைத்த அஜித் வாக்குமூலம்!.. விரைவில் சம்மன்!.. பொங்கல் டெல்லியில்தானா?!...

விஜயை சிக்க வைத்த அஜித் வாக்குமூலம்!.. விரைவில் சம்மன்!.. பொங்கல் டெல்லியில்தானா?!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திக்க கரூருக்கு சென்றபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடினார்கள்.

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..பொதுவாக ஒருவர் இறந்த பின் அவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவரின் நினைவாக கல்லறை கட்டுவார்கள்.

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!டெல்லி அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாகத் தனது மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு, கணவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com