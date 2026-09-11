  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. salmon papaya passed away today
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (14:08 IST)

பட்டிமன்ற சூப்பர்ஸ்டார் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்!...

solomon
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (14:11 IST)
google-news
மதுரையில் உள்ள அமெரிக்கன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் சாலமன் பாப்பையா. தமிழ் இலக்கியங்கள், திருக்குறள் மற்றும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடர்பாக நிறைய உரைகளை இவர் எழுதியிருக்கிறார்.

நிறைய பட்டிமன்றங்களில் நடுவராக சாலமன் பாப்பையா இருந்துள்ளார். தீபாவளி, பொங்கல் என்றாலே இவரின் பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சி தொலைக்காட்சிளைல் ஒளிபரப்பாகி நல்ல டி.ஆர்.பி-யை பெறும்.

பாய்ஸ், சிவாஜி உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது பெற்றிருக்கிறார். 2021ம் வருடம் இவருக்கு மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருதும் கொடுக்கப்பட்டது. 90 வயதான சாலமன் பாப்பையா கடந்த சில நாட்களாக வயது முதிர்வு மற்றும் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அவரின் மறைவுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...

பட்டிமன்ற சூப்பர்ஸ்டார் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்!...

பட்டிமன்ற சூப்பர்ஸ்டார் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்!...மதுரையில் உள்ள அமெரிக்கன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் சாலமன் பாப்பையா. தமிழ் இலக்கியங்கள், திருக்குறள் மற்றும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடர்பாக நிறைய உரைகளை இவர் எழுதியிருக்கிறார்.

சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...

சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...தற்போதுள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் வசதிகள் இல்லை.. இட வசதி போதவில்லை எனக் கூறி புதிய தலைமை அலுவலக கட்டிடத்தை அமைக்கும் பணியில் தமிழக அரசு இறங்கியிருக்கிறது. இதற்காக பட்டினப்பாக்கத்தில் இடம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது

தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?

தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து முறையான கொள்கை முடிவு எடுப்பதற்காக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை மூலமாக தமிழக அரசு ஆறு மாத கால அவகாசம் கோரியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்வதற்காக அரசு தரப்பில் பிரத்யேகமாக ஒரு நிபுணர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

லண்டன் பயணம்!.. விஜயுடன் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

லண்டன் பயணம்!.. விஜயுடன் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க!.. வாங்க பார்ப்போம்!..வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று இரவு 10 மணியளவில் லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.

9.6 லட்சம் சதுர அடியில் அமைந்த புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால்.. சென்னைக்கு இணையாக வளர்ந்து வரும் கோவை..

9.6 லட்சம் சதுர அடியில் அமைந்த புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால்.. சென்னைக்கு இணையாக வளர்ந்து வரும் கோவை..கோவையில் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ள புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால் , ஏறத்தாழ 9.6 லட்சம் சதுர அடி குத்தகை பரப்பளவை கொண்டு பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இது சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள ஃபீனிக்ஸ் மாலின் பரப்பளவை விட சற்று குறைவானது என்றாலும், தமிழ்நாட்டின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய வணிக வளாகமாக இது திகழவுள்ளது.