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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (15:43 IST)

இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்க திமுக தலைமை முடிவெடுத்ததா? உதயநிதி முடியாது என்று சொன்னாரா?

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:43 IST)
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தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல்கள் அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்த தேர்தலுக்காக முதற்கட்சியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்து திமுக களம் இறங்கியுள்ளது. 
 
மதுராந்தகத்தில் பரந்தாமனும், தாராபுரத்தில் சுகன்யாவும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக, இந்த தேர்தலைப் புறக்கணிக்கலாமா என திமுக தரப்பில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும், அப்படிச் செய்தால் தவெகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மட்டுமே போட்டி உருவாகும் நிலை ஏற்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாயின.
 
ஆனால், தேர்தலை புறக்கணித்தால் கட்சி பலவீனமாகிவிடும் என்று கொந்தளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், புறக்கணிப்பு பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த இடைத்தேர்தல் முழுப் பொறுப்பையும் தானே ஏற்றுக்கொண்டு வியூகங்களை வகுத்துள்ளார். 
 
வேட்பாளர் தேர்வில் சில மாற்றங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டாலும், இறுதியில் பரந்தாமன் மற்றும் சுகன்யா பெயர்களை அவரே பரிந்துரை செய்து இறுதி செய்துள்ளார். கட்சியில் உள்ள எதிர்ப்புகளை சமாளித்து, துணிச்சலாக இந்தத் தேர்தலை எதிர்கொள்ள அவர் முடிவு செய்துள்ளார்.
 
தவெக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளும் இந்த தேர்தலில் வெற்றியை பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளதால், களம் அனல் பறக்கத் தொடங்கியுள்ளது. உதயநிதியின் இந்த அதிரடி முடிவு திமுகவை மீண்டும் போட்டியில் தீவிரமாக நிறுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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