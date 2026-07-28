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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (12:16 IST)

மொட்டை அடித்தால் ரூ.15,000 ஊக்கத் தொகை — அத்தூரில் தாசில்தார் பெயரில் வினோத மோசடி

ஆத்தூர்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (12:20 IST)
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சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே, அரசால் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என நம்ப வைத்து, பெண்களை மொட்டை அடிக்கச் செய்த மர்ம நபரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.
 
ஆத்தூர் அருகேயுள்ள புதுகொத்தாம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழனியம்மாள் என்பவருக்கு சமீபத்தில் ஒரு மர்ம போன் அழைப்பு வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர், தான் ஆத்தூர் தாலுகா அலுவலக வட்டாட்சியர் பேசுவதாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். பழனியம்மாளின் குடும்ப விவரங்கள் மற்றும் பெயர் உள்ளிட்ட தகவல்களைச் சரியாகக் கூறியதால், அவர் பேசியதை பழனியம்மாள் உண்மை என நம்பியுள்ளார்.
 
கொரோனா போல தற்போது புதுவிதமான நோய் ஒன்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இந்த நோய் மனிதர்களின் தலைமுடி வழியாகவே உடலில் ஊடுருவுகிறது. வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் தலைமுடியை மொட்டை அடித்துக்கொண்டு இந்த நோயில் இருந்து தப்பித்து விட்டனர்   எனக் கூறி கிராமமக்களை அச்சப்பட வைத்துள்ளார். மேலும், தமிழக அரசு சார்பில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மொட்டை அடிப்பவர்களுக்கு சிறப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது என்றும் கூறியுள்ளார்.
 
மேலும் மொட்டை அடிக்கும் பெண்களுக்கு ரூ 15000 , கல்லூரி அல்லது பள்ளி மாணவிகள் என்றால் ரூ. 45000 மற்ற்றும் ஒரு மடிக்கணினி, அண்களுக்கு தலா ரூ.6000 ரூபாய் ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் 18 டோக்கன்கள் மட்டுமே உள்ளாதாகவும் கூறியுள்ளார்.
 
நாங்கள் வருவதற்குள் மொட்டை அடித்து தயாராக இருக்குமாற்றும், அதிகாரிஅக்ள் பணத்துடன் வந்து தருவார் என்றும் கூறியதை அடுத்து 20 பேர் வரை மொட்டை அடிக்க தயாராகியுள்ளனர். இதில் 3 பேர் மொட்டை அடித்துவிட்டு அந்த அதிகாரியை தொடர்பு கொள்ள முயன்றுள்ளனர். ஆனால் அந்த எண் ஸ்விட்ச் ஆப் ஆகியிருந்தது. அதன்பின்தான் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது.
 
இது குஇத்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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