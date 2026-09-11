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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (16:43 IST)

வன்னி அரசு 10 நாளைக்கு அமைச்சரா இருக்கட்டும்னு நினைச்சேன்!.. திருமா ஓப்பன்..

thiruma vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (16:47 IST)
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கடந்த பல வருடங்களாகவே விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி, திமுக கூட்டணியின் தலைமையில் தேர்தல்களை சந்தித்து வந்தது. அதனால், திருமாவுக்கு எம்.பி.பதவி கிடைத்தது. சட்டமன்ற தேர்தலில் சில எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்தலும் அவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்கவில்லை. அதாவது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கில்லை என்பது திமுகவின் கொள்கையாக இருக்கிறது.

இதில் காங்கிரஸ், விசிக,  கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் தங்கள் கட்சியை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக வேறு வழியின்றி அவர்கள் திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வந்தனர்.ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க மேலும் 8 எம்எல்ஏவின் ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தன. இதற்காக முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு ஒரு அமைச்சர். விடுதலை சிறுத்தை கட்சி எம்.எல்.ஏ வன்னியரசுகுகு அமைச்சர் பதவி, காங்கிரசுக்கு இரண்டு அமைச்சர் பதவிகள் என விஜய் கொடுத்தார்..

இதையடுத்து பதவிக்காக திருமாவளவன் திமுக கூட்டணியிலிருந்து சென்றுவிட்டார் என திமுகவினர் விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினர். இப்போதும் அந்த விமர்சனம் தொடர்கிறது
.
இந்நிலையில், ஒரு விழாவில் பேசிய திருமாவளவன் ‘நான் எம்.எல்.ஏவாக இருந்திருந்தால் அமைச்சாரகும் முடிவை உறுதியாக எடுத்திருக்க மாட்டேன்.. வன்னி அரசு 10 நாளாவது அமைச்சராக இருக்கட்டும் என நினைத்தேன்.. கூட்டணியில் இருந்து விசிக விலகியதற்கு திமுகதான் 100 சதவீதம் காரணம்.. திமுகதான் எங்களை கைவிட்டது..

நாங்கள் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறவில்லை. மதிமுகவை தனிச்சின்னத்தில் நிற்க வைத்தீர்களே.. அது அவர்களுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும்தானே.. இத்தனை ஆண்டுகளாக கூட்டணியில் இருந்த ஐ.யூ.எம்.எ. ஏன் திமுகவை விட்டு வெளியே வந்தது? கூட்டணி கட்சிகளை திமுக கையாண்ட விதத்தில்தான் தவறு என எந்த நியாயஸ்த்தனமும் பேசவில்லை
 
’ என பொங்கியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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