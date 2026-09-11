சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...
தற்போதுள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் வசதிகள் இல்லை.. இட வசதி போதவில்லை எனக் கூறி புதிய தலைமை அலுவலக கட்டிடத்தை அமைக்கும் பணியில் தமிழக அரசு இறங்கியிருக்கிறது. இதற்காக பட்டினப்பாக்கத்தில் இடம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை மாற்றுவதற்கு அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. தமிழக அரசின் கஜானா காலியாக இருக்கிறது என தவெக தொடர்ந்து சொல்லிவரும் நிலையில் பல கோடிகள் செலவுகள் செய்து இப்போது எதற்கு தலைமை செயலகம் என அவர்கள் எழுப்பி வருகிறார்கள்..
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ‘இப்போது இருக்கும் சட்டமன்றத்தில் என்ன பிரச்சனை? இந்த சட்டமன்றத்தில் அமர்வதற்கு உங்களுக்கு எதுவும் உறுத்துகிறதா?.. முதல்வர் ஒரு காவலன்.. அவரைப் பார்த்தால் மெர்சல் ஆகிறது.. துள்ளாத மனமும் துள்ளும் என தவெக எம்.எல்.ஏக்களும், அமைச்சர்களும் பேசுகிறார்கள்..
ஜீவானந்தம், காமராஜர் போன்ற பெரிய தலைவர்கள் இருந்த இடம் அது.. இப்படிப்பட்ட காட்சிகளை பார்ப்பதற்காக நாம் தலைவர்கள் விடுதலை வாங்கி கொடுத்தார்கள்?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ‘இப்போது இருக்கும் சட்டமன்றத்தில் என்ன பிரச்சனை? இந்த சட்டமன்றத்தில் அமர்வதற்கு உங்களுக்கு எதுவும் உறுத்துகிறதா?.. முதல்வர் ஒரு காவலன்.. அவரைப் பார்த்தால் மெர்சல் ஆகிறது.. துள்ளாத மனமும் துள்ளும் என தவெக எம்.எல்.ஏக்களும், அமைச்சர்களும் பேசுகிறார்கள்..
ஜீவானந்தம், காமராஜர் போன்ற பெரிய தலைவர்கள் இருந்த இடம் அது.. இப்படிப்பட்ட காட்சிகளை பார்ப்பதற்காக நாம் தலைவர்கள் விடுதலை வாங்கி கொடுத்தார்கள்?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.