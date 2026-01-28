தவெகவுக்கு வந்தா அது காங்கிரஸுக்கு நல்லது!.. விஜய் அப்பா எஸ்.ஏ.சி பேட்டி!..
கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் திமுக கொடுக்கும் தொகுதிகளையும் காங்கிரஸ் பெற்றுக்கொள்கிறது. அதேநேரம் அனைத்து தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவதில்லை.. மாறாக கணிசமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுகிறது. ஒரு பக்கம் வெற்றி பெறும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களுக்கு திமுக ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்பதில்லை.. அதாவது அவர்களுக்கு அமைச்சரவை பதவி கொடுக்கப்படுவதில்லை.
இந்நிலையில்தான் ‘எத்தனை வருடங்கள் இப்படியே இருப்பது.. எங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும்’ என காங்கிரஸில் பலரும் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள்.. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மாணிக் தாகூர் எம்பி உள்ளிட்ட பலரும் இதே கருத்தை வலியுறுத்தினார்கள்.. இது காங்கிரஸ் தொண்டனின் எண்ணம் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள்.
ஆனால் திமுகவை பொருத்தவரை ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் காங்கிரசுக்கு பங்கு கொடுப்பதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் இன்று கூட்டணிக்கான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜயின் அப்பா எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் ‘காங்கிரஸ் கட்சிக்கு விஜய் பவர் தருவதாக சொல்கிறார்.. விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தினால் அதிகாரம் பெறலாம்’ என பேசியிருக்கிறார்.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாட்டிலேயே ‘எங்களுடன் கூட்டணி அமைப்பவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம்’ என்ற விஜய் கூறினார்.. மேலும் காங்கிரஸ் தங்களுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என விஜய் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.