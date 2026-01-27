செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (11:23 IST)

தனித்தே போட்டியிடுவோம், மக்கள் நம்பினால் ஆட்சி, நம்பாவிட்டால் நஷ்டம் எதுவும் இல்லை.. விஜய் முடிவு இதுதானா?

vijay
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வரும் 'தமிழக வெற்றி கழகம்', எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சியின் உள்வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவரை எந்த ஒரு முக்கிய கட்சியும் தவெகவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணி சேராத நிலையில், தலைவர் விஜய் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
கூட்டணிக்காக சில சிறிய கட்சிகள் விஜய்யை அணுகிய போதிலும், மிகவும் குறைவான வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சிகள் கூட துணை முதல்வர் பதவி மற்றும் முக்கிய அமைச்சர் பதவிகளை கேட்டு நிபந்தனை விதிப்பதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இத்தகைய பேர அரசியல் மற்றும் சிறு கட்சிகளின் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுவதை விட, தனித்து போட்டியிடுவதே கட்சியின் கௌரவத்திற்கும் கொள்கைக்கும் சிறந்தது என்று விஜய் கருதுகிறார். இதன் மூலம் 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 'விசில்' சின்னமே நேரடியாக களமிறங்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
 
திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் வலுவான கூட்டணிகளுடன் களம் காணும் நிலையில், விஜய்யின் இந்தத் 'தனி வழி' வியூகம் மிகப்பெரிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. கூட்டணிகளை நம்பாமல் மக்களை மட்டுமே நம்பி களமிறங்கும் விஜய்க்கு தமிழக மக்கள் எந்த மாதிரியான வெற்றியை தருவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற பெண்.. பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு..!

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற பெண்.. பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு..!சவூதி அரேபியாவில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த ஒரு பெண்ணுக்கு எதிர்பாராத விதமாக மெட்ரோ நிலையத்திலேயே குழந்தை பிறந்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணுக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமையை உணர்ந்த மெட்ரோ ஊழியர்கள் மற்றும் பயணிகள், அவரை உடனடியாக ரயில் நடைமேடையில் அமர வைத்தனர்.

விஜய் தம்பி பார்த்து பேச வேண்டும், அவர் அரசியலுக்கு புதுசு, திருந்திவிடுவார் என நினைக்கிறேன்: குஷ்பு

விஜய் தம்பி பார்த்து பேச வேண்டும், அவர் அரசியலுக்கு புதுசு, திருந்திவிடுவார் என நினைக்கிறேன்: குஷ்புதமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், அதிமுகவை பாஜகவிடம் சரணடைந்த கட்சி என்று அண்மையில் விமர்சித்திருந்தார். விஜய்யின் இந்த கருத்திற்கு பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், நடிகையுமான குஷ்பு அதிரடியாகப் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் தான் கூட்டணி குறித்து முடிவு.. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி பேட்டி..!

பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் தான் கூட்டணி குறித்து முடிவு.. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி பேட்டி..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியின் சமீபத்திய அறிவிப்பு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவை நேரடியாக விமர்சித்தால் பதிலடி தருவோம்.. விஜய்க்கு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை..!

அதிமுகவை நேரடியாக விமர்சித்தால் பதிலடி தருவோம்.. விஜய்க்கு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் ஆற்றிய உரையில், "ஆண்ட கட்சி மற்றும் ஆளும் கட்சியின் ஊழல்களை ஒழிப்போம்" என்று பிரதான திராவிட கட்சிகளை சாடியிருந்தார். கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்த திமுக மற்றும் அதிமுகவைத்தான் விஜய் இவ்வாறு மறைமுகமாக குறிப்பிடுகிறார் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் கமிட்டி போட கூட ஆள் இல்லை.. திமுக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் கமிட்டி போட கூட ஆள் இல்லை.. திமுக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..தமிழகத்தில் இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அதிகாரம் தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றி வரும் நிலையில், மதுரை மாநகர மாவட்ட திமுக செயலாளர் தளபதி காங்கிரஸை நோக்கி முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com