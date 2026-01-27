விஜய் தம்பி பார்த்து பேச வேண்டும், அவர் அரசியலுக்கு புதுசு, திருந்திவிடுவார் என நினைக்கிறேன்: குஷ்பு
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், அதிமுகவை பாஜகவிடம் சரணடைந்த கட்சி என்று அண்மையில் விமர்சித்திருந்தார். விஜய்யின் இந்த கருத்திற்கு பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், நடிகையுமான குஷ்பு அதிரடியாகப் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
இது குறித்துப் பேசிய குஷ்பு, "மேடையில் பேசும்போது தொண்டர்களின் விசில் சத்தத்தை கேட்டு, அந்த உற்சாகத்தில் சில வீராப்பான வார்த்தைகளை தம்பி விஜய் பேசிவிடுகிறார். அவர் பேசும்போது நிதானமாக பார்த்துப் பேச வேண்டும். அரசியலுக்கு அவர் இன்னும் புதுசு; கள யதார்த்தம் என்ன என்பது அவருக்கு விரைவில் புரிந்துவிடும் என்று நினைக்கிறேன்" என சாடினார்.
மேலும், அதிமுகவின் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றிய அவர், "அதிமுக என்பது நேற்று அரசியலுக்கு வந்த கட்சி கிடையாது. பேரறிஞர் அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி என பெரும் ஆளுமைகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வலுவான கட்சி. அது யாரிடமும் சரணடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
தற்போது தமிழகத்தில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி வலுவாக இருந்து வரும் நிலையில், விஜய்யின் விமர்சனத்திற்கு அதிமுகவினரை விட பாஜக தரப்பிலிருந்து குஷ்பு முன்வந்து பதிலடி கொடுத்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை மற்றும் அவரது விமர்சனங்களை பாஜக உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதையே குஷ்புவின் இந்த பேச்சு காட்டுகிறது.
