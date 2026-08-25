நான் சொன்ன எதையும் நீங்க கேட்கல!.. முக ஸ்டாலினிடம் கோபப்பட்ட சபரீசன்?!..
முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குடும்பத்தில் அதிகாரம் மிக்க நபராக வலம் வருபவர் அவரின் மருமகன் சபரீசன். பென் மீடியா என்கிற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். திமுகவின் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் இவருக்கும் பங்குண்டு என சொல்லப்படுகிறது.
2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றதற்கு இவரும் ஒரு முக்கிய காரணம். டெல்லியில் திமுகவிற்கு தேவையான பல விஷயங்களை சபரீசன் செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வி அடைந்த பின் கட்சியை மறுசீரமைக்கும் பணியில் முக ஸ்டாலின் ஈடுபட்டுள்ளார். சமீபத்தில் கூட மாவட்ட செயலாளர்கள், வட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கு வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது..
இந்நிலையிதான் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்த அவரின் மருமகன் சபரீசன் ‘நான் கட்சியை சேர மறுசீரமைக்க வேண்டும் என பலமுறை ஆலோசனை சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் சீனியர்கல் கோபித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள்தான் அதை தவிர்த்து வந்தீர்கள். இப்போது என் மீது பழியை போடுவதில் என்ன நியாயம்?.. நான் சொன்ன வேட்பாளரக்ளுக்கும் நீங்கள் சீட் கொடுக்கவில்லை..
விஜய்க்கு மக்களிடம் நிறைய ஆதரவு இருக்கிறது.. அதற்கேற்ப வியூகங்களை மாற்ற வேண்டும் என சொன்னேன். அதையும் நீங்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை.. 2021 தேர்வில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு நான் உழைத்தேன்.. 2026-ல் அதைவிட கடுமையாக உழைத்தேன். நான் சொன்னதை நீங்கள் கேட்கவில்லை.. அதனால்தான் திமுக தோல்வியை சந்தித்தது’ என வெடித்து விட்டாராம்.
ஒருபக்கம் திமுகவில் சபரீசன் லாபி செய்வதை ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதியை விரும்பவில்லை எனவும் அவருக்கும் சபரீஷனுக்கும் இடையே பனிப்போர் நீடித்து வருவதாகவும் ஒரு செய்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையிதான் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்த அவரின் மருமகன் சபரீசன் ‘நான் கட்சியை சேர மறுசீரமைக்க வேண்டும் என பலமுறை ஆலோசனை சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் சீனியர்கல் கோபித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள்தான் அதை தவிர்த்து வந்தீர்கள். இப்போது என் மீது பழியை போடுவதில் என்ன நியாயம்?.. நான் சொன்ன வேட்பாளரக்ளுக்கும் நீங்கள் சீட் கொடுக்கவில்லை..
விஜய்க்கு மக்களிடம் நிறைய ஆதரவு இருக்கிறது.. அதற்கேற்ப வியூகங்களை மாற்ற வேண்டும் என சொன்னேன். அதையும் நீங்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை.. 2021 தேர்வில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு நான் உழைத்தேன்.. 2026-ல் அதைவிட கடுமையாக உழைத்தேன். நான் சொன்னதை நீங்கள் கேட்கவில்லை.. அதனால்தான் திமுக தோல்வியை சந்தித்தது’ என வெடித்து விட்டாராம்.