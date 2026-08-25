செப்டம்பரில் தொடர்ந்து 5 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாதா? முழு விவரங்கள்..
இந்தியாவில் வங்கி சேவைகளை பயன்படுத்தும் பொதுமக்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ஒன்பது முக்கிய வங்கி ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகள் சங்கங்களை உள்ளடக்கிய யுனைடெட் ஃபோரம் ஆஃப் பேங்க் யூனியன்ஸ் (UFBU), நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி செப்டம்பர் 11-ம் தேதி ஒருநாள் வேலைநிறுத்தமும், செப்டம்பர் 28 முதல் 30-ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் வேலைநிறுத்தமும் நடைபெற உள்ளது.
செப்டம்பர் மாத இறுதியில் வங்கி சேவைகளில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. செப்டம்பர் 26 நான்காவது சனிக்கிழமையும், 27-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வங்கிகளுக்கு ஏற்கெனவே விடுமுறை. இதையடுத்து 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறுவதால் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வங்கி கிளைகள் மூடப்படும் சூழல் உருவாகலாம்.
வங்கி ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே வேலை என்ற நடைமுறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதும், செயல்திறன் அடிப்படையிலான PLI முறையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்பதும் முக்கிய கோரிக்கைகளாக உள்ளன. ஓய்வூதிய பலன்களை மேம்படுத்துதல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான அகவிலைப்படி கணக்கீட்டை கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்காவிட்டால், அக்டோபர் 26 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றும் UFBU எச்சரித்துள்ளது. வேலைநிறுத்த நாட்களில் வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டாலும், ATM மற்றும் டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் வங்கி மற்றும் தொழில்நுட்ப வசதிகளைப் பொறுத்து தொடர்ந்து இயங்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் முக்கியமான வங்கி பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது.
Edited by Siva