விஜய் போல் நானும் தனித்து போட்டியிட்டேன், ஆனால் மக்கள் என்னை ஆதரிக்கவில்லை: பவன் கல்யாண் புலம்பல்..!

Publish: Sun, 17 May 2026 (08:30 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (06:28 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் நடிகர் விஜய் கட்சித் தொடங்கி, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், ஆந்திர துணை முதல்வரும் ஜனசேனா கட்சித் தலைவருமான பவன் கல்யாணை, விஜய்யுடன் ஒப்பிட்டு அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தினர் அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர். இதற்கு மங்களகிரியில் உள்ள ஜனசேனா தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற தொண்டர்கள் கூட்டத்தில் பவன் கல்யாண் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
அவர் பேசுகையில், "தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி விஜய் முதலமைச்சரானதில் இருந்தே, என் மீது கடுமையான அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அண்டை மாநிலத்தில் ஒரு நடிகர் கட்சி தொடங்கி, தனித்து போட்டியிட்டு 2 வருடங்களில் முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்துவிட்டார்; நீங்களும் ஆந்திராவில் தனித்து போட்டியிட்டு முதல்வராகியிருக்க வேண்டும் எனப் பலரும் எனக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வருகின்றனர்" என்றார்.
 
தொடர்ந்து தெலுங்கு பழமொழி ஒன்றை சுட்டிக்காட்டிய அவர், இது அடுத்த வீட்டுத் திருமணத்திற்காக சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் உற்சாகமடைவதைப் போன்றது என்றார். மேலும், "ஆந்திராவின் அரசியல் சூழல் முற்றிலும் மாறுபட்டது. கடந்த 2019 தேர்தலில் நான் தனித்துப் போட்டியிட்ட போது இதே மக்கள் என்னை ஆதரிக்கவில்லை; அப்போது யாரும் என்னுடன் நிற்கவில்லை" என்று தனது மனவருத்தத்தைப் பதிவு செய்தார். தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவின் அரசியல் களம் வேறு வேறானது என்பதை அவர் இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
