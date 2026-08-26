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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (07:41 IST)

விஜயின் 100 நாள் ஆட்சி!.. ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்...

rajinikanth
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (07:45 IST)
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ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி எப்போது காக்கா - கழுகு கதையை சொன்னாரோ அப்போதே அவர் விஜய்க்கு எதிரானவர் என்கிற மனநிலைக்கு விஜயின் ரசிகர்கள் வந்துவிட்டனர். அதன்பின் ரஜினியின் படங்கள் வெளியாகும் போதெல்லாம் அந்த படத்திற்கு எதிராக சமூகவலைத்தளங்களில் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பரப்பினார்கள்..

அதோடு ரஜினியை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். நான் விஜயை நினைத்து அப்படி சொல்லவில்லை என ரஜினி விளக்கமளித்தார். ஆனால் அவர்கள் அதை ஏற்கவில்லை. அதேபோல் விஜய் முதலமைச்சரானபோதும் ரஜினி பெரிய அளவில் எந்த வாழ்த்தும் கூறவில்லை. அதோடு முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அவர் நேரில் சந்தித்து பேச அதுவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. எனவே செய்தியாளர்களை சந்தித்து ரஜினி விளக்கமளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் நேற்று சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர் வந்த போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள் தற்போது நடித்து வரும் தர்மன் படம் பற்றி கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் சொன்ன ரஜினி ‘இப்போது தர்மன் படத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கிறேன்.. ஜெயிலர் 2 படம் முடிந்துவிட்டது.. தர்மன் படத்திற்கு பின் கமலுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கப் போகிறேன்’ என கூறினார்.

அப்போது ஒரு நிருபர் ‘விஜயின் 100 நாட்கள் ஆட்சி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?’ என்று கேட்டதற்கு ரஜினி எந்த கருத்தும் சொல்லாமல் சிரித்துக் கொண்டே சென்று விட்டார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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