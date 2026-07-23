ஜனநாயகன் ரிலீஸ்!. ரஜினியின் மைண்ட் வாய்ஸ் இதுதான்!.. புளூசட்ட மாறன் நக்கல்!...
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் இன்று காலை உலகம் முழுவதும் வெளியானது. இந்த படத்தை விஜயின் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் விஜயை இனிமேல் நடிகராக பார்க்க முடியாது என்கிற ஒரு சென்டிமென்ட் ஃபீலோடும், விஜய்க்கு பிரியா விடை கொடுக்கும் மனநிலையிலும் அவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து வருகிறார்கள். எனவே பல தியேட்டர்களிலும் இன்று அனைத்து காட்சிகளுக்குமான டிக்கெட்டுகள் விற்றுதீர்ந்து விட்டன...
கடந்த சில வருடங்களாகவே ரஜினியின் பட வியாபாரத்தை விஜயின் படங்கள் தாண்டி விட்டது. அதோடு ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராகவும் விஜய் மாறினார். அதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல்தான் ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி காக்கா கழுகு கதையை சொன்னார் என விஜய் ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள்.
எனவே, அப்போது முதலே விஜய் ரசிகர்களுக்கு எதிராக ரஜினி மாறிவிட்டார். அதோடு விஜய் அரசியலிலிலும் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சரானதை ரஜினிகாந்த்தால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என புளூசட்ட மாறன் போன்றவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், புளூ சட்டமாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘தலீவர் நவ்’ என பதிவிட்டு ‘ஜெயிலர் கலெக்சனை இது தாண்டிடுமா? படம் லீக் ஆகி பல நாள் கழிச்சும் இவன் படம் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போகுதே? என் ரசிகர்கள் முகத்துல எப்படி முழிப்பேன்? அரசியல், சினிமா ரெண்டுலயும் என்னை காலி பண்ணிட்டான்.. பேசாம நான் தமிழ்நாட்டை காலி பண்ணிட்டு இமயமலைக்கு ஓடிடட்டுமா?’ என நக்கலடித்திருக்கிறார்.
கடந்த சில வருடங்களாகவே ரஜினியின் பட வியாபாரத்தை விஜயின் படங்கள் தாண்டி விட்டது. அதோடு ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராகவும் விஜய் மாறினார். அதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல்தான் ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி காக்கா கழுகு கதையை சொன்னார் என விஜய் ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள்.
எனவே, அப்போது முதலே விஜய் ரசிகர்களுக்கு எதிராக ரஜினி மாறிவிட்டார். அதோடு விஜய் அரசியலிலிலும் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சரானதை ரஜினிகாந்த்தால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என புளூசட்ட மாறன் போன்றவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.