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  4. actor vijay antony given the tittle to rajini team
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (18:02 IST)

ரஜினிக்காக விட்டுக்கொடுத்த விஜய் ஆண்டனி!.. தர்மன் அப்டேட்!..

vijay antony
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (18:07 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை முடித்துக் கொடுத்துவிட்டு அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் என்கிற படத்தில் ரஜினி நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை ரஜினியின் நெருங்கிய நண்பர் கமல் தனது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் மூலம் தயாரித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்..

இந்நிலையில், இந்த படம் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்துள்ளது. நடிகர், இசையமைப்பாளர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்ட விஜய் ஆண்டனி தர்மன் என்கிற தலைப்பில் ஒரு படத்தை எடுக்க ஆசைப்பட்டு அதன் தலைப்பை பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்.

ஆனால் கமலின் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் படத்திற்கு அந்த தலைப்பை கேட்டதால் கொடுத்துவிட்டாராம். இது மற்றவர்களாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு பெரும் தொகையை பெற்றிருப்பார்கள். ஆனால் விஜய் ஆண்டனி அப்படிப்பட்ட நபர் இல்லை என்பதால் அவர் எந்த பணமும் வாங்கவில்லை என்கிறார்கள்.

ஏற்கனவே பராசக்தி என்கிற தலைப்பையும் அவர் பதிவு செய்து வைத்திருந்தார். ஆனால், சுதாகொஙக்ரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பதாக படம் உருவானபோது அந்த தலைப்பை விஜய் ஆண்டனி அவர்களுக்கு கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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