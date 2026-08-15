சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..
ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து விட்டநிலையில் ரஜினி தற்போது டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஒரு மருத்துவராக நடித்து வருகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக சிம்ரன் நடித்து வருகிறார். படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த சில நாட்களாகவே தொடங்கி நடைபெற்று வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான் இன்று சுதந்திரதின விழாவை முன்னிட்டு இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது. ரஜினி தனது சட்டை பாக்கெட்டில் தேசிய கொடியை வைத்திருப்பது போல போஸ்டரை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான் இன்று சுதந்திரதின விழாவை முன்னிட்டு இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது. ரஜினி தனது சட்டை பாக்கெட்டில் தேசிய கொடியை வைத்திருப்பது போல போஸ்டரை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள்.