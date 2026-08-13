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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (09:52 IST)

ரஜினியின் தர்மன் படத்தின் 2வது ஷெட்யூல் தொடக்கம்.. வைரலாகும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோ!

ரஜினி
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (09:56 IST)
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சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய படமான தர்மன் படத்தின் இரண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது தொடங்கியுள்ளது. ஓ மை கடவுளே டிராகன் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இந்தப் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
 
இந்தப் படத்தில் ரஜினிகாந்துக்கு ஜோடியாக நடிகை  சிம்ரன் நடிக்கிறார். மேலும் ராஷி கண்ணா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
 
மிகவும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்தப் படத்தை நடிகர்  கமல்ஹாசன்  தனது ராஜ்கமல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்து வருகிறார். ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் கூட்டணி நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தயாரிப்பில் இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
இந்நிலையில், தர்மன்  படத்தின்  இரண்டாவது ஷெட்யூல் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனுடன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்றையும் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
 
படப்பிடிப்பு தளத்தின் பணிகள் மற்றும் படக்குழுவினரின் பரபரப்பான செயல்பாடுகளை காட்டும் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களால் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.  
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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