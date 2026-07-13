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Last Modified: Monday, 13 July 2026 (13:23 IST)

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..

pt arasakumar
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (13:30 IST)
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தமிழகத்தில் புதிய தனியார் பள்ளிகளை துவங்கும் போது சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக சொல்லி தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி மோசடி செய்து ஏமாற்றியதாக ஏற்கனவே தனியார் பள்ளி சங்கத் தலைவர் பி.டி அரசகுமாரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தனக்கு அரசியல்ரீதியாக தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லி பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் நிரந்தர அதிகாரம், பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துதல், டிடிசிபி மற்றும் சிஎம்டிஏ அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப்பூர்வ சான்றிதழ்களை பெற்றுத் தருவதாக சொல்லி பி.டி அரசகுமார் மோசடி செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

பிடி அரசகுமாரின் கைதுக்கு பின் இதுவரை 59 பள்ளிகள் புகார் அளித்துள்ளன. தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் அவர் மோசடி செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.
மோசடி தொடர்பாக பல கோடி மதிப்புள்ள 24 வங்கி கணக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை 7.34 கோடிக்கு மோசடி புகார் வந்துள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

மேலும், டிஜிட்டல் பணவர்த்தனை மூலம் ஏமாந்த பள்ளிகளின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் வங்கி கணக்குகளை முடக்கும் நடவடிக்கைகளும் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல் மோசடி செய்த பணத்தில் அரசகுமார் எங்கெல்லாம் சொத்துக்களை வாங்கி குவித்துள்ளார் என்கிற விசாரணையும் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது.

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..

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