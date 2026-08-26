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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (15:50 IST)

விஜயே கூப்பிட்டார்!.. சோபா இல்ல.. லாக்கரே வந்தாலும் No!.. பிரேமலதா பேட்டி!..

premalatha vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (15:51 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது. அதற்காக பிரேமலதா தனது சகோதரர் சுதீஸுக்கு ஒரு எம்பி பதவியை வாங்கிக்கொண்டார். அதோடு தேமுதிக 10 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டது. திமுகவில் பல வருடங்களாக கூட்டணியில் இருக்கும் விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளுக்கு கூட 10 தொகுதிகளுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை..

அதேநேரம் தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்துவிட்டது. தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்து விட்டது. கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார். மேலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக,  கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லிக் போன்ற கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்ததால் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்கரிடம் பேசிய பிரேமலதா ‘நமக்கு என்ன அழைப்பு வரவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா.. இன்றைய முதல்வரே அழைத்தார்.. கொள்கை முடிவு எடுத்தால் அதில் உறுதியாக இருப்போம்.. சோபா செட்.. பீரோ இல்லை.. லாக்கரே வந்தாலும் கொள்கைதான் முக்கியம்.. ஒரு கூட்டணி வைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்களாம்.. தேர்தலுக்கு பிறகு தங்களின் சுய லாபத்துக்காக இன்னொரு கூட்டணியில் சேர்வார்களாம்’ என்று பொங்கியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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