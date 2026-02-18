புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (13:32 IST)

ஒரு எம்.பி சீட் வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் தேமுதிக!...

premalatha
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் அதிமுக, திமுக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன. அதேநேரம், சில கட்சிகள் மட்டும் இன்னும் எந்த கூட்டணிலும் சேரவில்லை. அதில் ஒன்றுதான் தேமுதிக. விஜயகாந்த் இல்லாத நிலையில் தேமுதிகவுக்கு அவ்வளவு மவுசு இல்லை.. தற்போது கட்சியை விஜயகாந்தின் மனைவி பிரேமலதா வழிநடத்தி வருகிறார். மேலும் அவரின் மகன் விஜய பிரபாகரனையும் முன்னிறுத்தி வருகிறார்கள்... கட்சியில் அவருக்கு முக்கிய பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கடந்த 2021 சட்டசபை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் தேமுதிக கூட்டணி அமைத்தபோது அக்கட்சிக்கு ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை. எனவே இந்த முறை எப்படியும் ராஜ்ய சீட் கொடுப்பவருடனே கூட்டணி என பிரேமலதா முடிவு செய்திருக்கிறார்.

எனவே, கூட்டணி தொடர்பாக அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளிலும் பேசி வருகிறார். தேமுதிகவின் கோரிக்கையை திமுக ஏற்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. ஒருபக்கம், தமிழகத்தில் உள்ள 6 எம்.பிக்களில் அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் 2 பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் பதவி காலம் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் முடிவுக்கு வருகிறது..

எனவே அதில் ஒன்றை எங்களுக்கு கொடுத்தால் மட்டுமே உங்களுடன் கூட்டணி அமைப்போன் என பிரேமலதா அதிமுகவிடம் சொல்லி வருகிறாராம். இரண்டு எம்.பிக்களையும் அதிமுக வைத்துக் கொள்ளுமா அல்லது ஒன்றை கூட்டணி கட்சிக்கு கொடுக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.. இதனால் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி..

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், வாக்காளர்களை கவர தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்களது போட்டி போட்டு தங்கள் செயல்பாடுகளை தொடங்கியுள்ளன. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் முன்பே காய்களை நகர்த்தும் முயற்சியில் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் தீவிரமாக உள்ளன.

19 ஆண்டுகளுக்கு பின் தனித்து போட்டியிட ராகுல் காந்தி முடிவு.. யாருக்கு சாதகமாக அமையும்?

19 ஆண்டுகளுக்கு பின் தனித்து போட்டியிட ராகுல் காந்தி முடிவு.. யாருக்கு சாதகமாக அமையும்?மேற்குவங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் 19 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 294 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட காங்கிரஸ் கட்சி முடிவெடுத்துள்ளது.

ஒன்றிய அரசு கொடுக்கிற இடத்திலும் நாம வாங்குற இடத்திலும் எவ்வளவு நாள்?.. சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு!...

ஒன்றிய அரசு கொடுக்கிற இடத்திலும் நாம வாங்குற இடத்திலும் எவ்வளவு நாள்?.. சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு!...கலைஞர் கருணாநிதி காலத்தில் வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜகவில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது.

காலியாகும் தமிழக எம்.பி. பதவி... தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... அடுத்த 6 பேர் யார்?..

காலியாகும் தமிழக எம்.பி. பதவி... தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... அடுத்த 6 பேர் யார்?..தம்பிதுரை, ஜிகே வாசன், என்.ஆர் இளங்கோ, திருச்சி சிவா, செல்வராஜ், கனிமொழி சோமு ஆகியோர் தமிழக எம்பிக்களாக இருக்கிறார்கள்.

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டு தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டதால் பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com