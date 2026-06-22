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சீரியஸ் விஜயை சிரிக்க வைத்த பிரேமலதா - ஓபிஎஸ்!.. சட்டசபையில் செம ஃபன்!...
ஆளுநர் உரையின் மீது நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதம் தொடர்பான தீர்மானம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தமிழக சட்டசபையில் துவங்கியது. அப்போது முதலே திமுக உறுப்பினர்கள் தவெக ஆட்சியின் மீதும், முதல்வர் விஜய் பற்றியும் பல விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்கள். குறிப்பாக சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் மேகதாது பிரச்சனையை கையில் எடுத்த அவர்கள் பேசி வந்தார்கள். எனவே மிகவும் சீரியசாக போய்க்கொண்டிருந்தது.
தமிழக முதல்வர் விஜயின் பிறந்த நாளான இன்றும் தமிழக சட்டசபை நிகழ்வுகள் இன்ரு துவங்கியது. அப்போது மேகதாது அணை தொடர்பாக தங்களை பேச அனுமதிக்கவில்லை எனக் கூறி எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அத்முக எம்.எல்.ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்..
அதன்பின் திமுக உறுப்பினர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளித்தார். அதன்பின் பேசிய தேமுதிக எம்எல்ஏ பிரேமலதா ‘சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் உறுப்பினர்கள் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் டேபிளில் நுழைந்து கொடுப்பது அவர்களுக்கும் சிரமமாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு வேறு பணிகளும் இருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு உறுப்பினர்கள் அருகிலும் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்து விடலாம். இது தொடர்பாக முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை வைத்தார்..
இதையடுத்துப் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் ‘இது நடைமுறைக்கு ஏற்புடையது அல்ல. ஏனெனில் கோபம் வந்தால் பாட்டிலை தூக்கி எறிவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது’ என்று சொன்னார். இதைக் கேட்டு முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட எல்லோரும் சிரித்தார்கள். அதன் பின் பேசிய திமுக எம்.எல்.ஏ தென்னரசு ‘ ஓபிஎஸ் அண்ணன் தனது சொந்த அனுபவத்தில்தான் இதை சொல்கிறாரா என தெரிய விரும்புகிறேன்’ என கூறினார்.
இதைக் கேட்டும் அவைகள் சிரிப்பொலி இருந்தது. முதலமைச்சர் விஜயம் குனிந்து கொண்டே சிரித்தார். அதன்பின் பேசிய பிரேமலதா ‘காலை முதலே காரசாரமான விவாதம் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இன்று முதலமைச்சர் பிறந்த நாள் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஹேப்பியா அவையை நடத்துவோம்’ என்ற பேசினார். இதையடுத்து சட்டசபையில் எப்போதும் சீரியஸாக அமர்ந்திருக்கும் முதல்வர் விஜயின் முகத்தில் சிரிப்பை பார்க்க முடிந்தது.
தமிழக முதல்வர் விஜயின் பிறந்த நாளான இன்றும் தமிழக சட்டசபை நிகழ்வுகள் இன்ரு துவங்கியது. அப்போது மேகதாது அணை தொடர்பாக தங்களை பேச அனுமதிக்கவில்லை எனக் கூறி எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அத்முக எம்.எல்.ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்..
அதன்பின் திமுக உறுப்பினர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளித்தார். அதன்பின் பேசிய தேமுதிக எம்எல்ஏ பிரேமலதா ‘சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் உறுப்பினர்கள் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் டேபிளில் நுழைந்து கொடுப்பது அவர்களுக்கும் சிரமமாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு வேறு பணிகளும் இருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு உறுப்பினர்கள் அருகிலும் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்து விடலாம். இது தொடர்பாக முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை வைத்தார்..
இதைக் கேட்டும் அவைகள் சிரிப்பொலி இருந்தது. முதலமைச்சர் விஜயம் குனிந்து கொண்டே சிரித்தார். அதன்பின் பேசிய பிரேமலதா ‘காலை முதலே காரசாரமான விவாதம் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இன்று முதலமைச்சர் பிறந்த நாள் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஹேப்பியா அவையை நடத்துவோம்’ என்ற பேசினார். இதையடுத்து சட்டசபையில் எப்போதும் சீரியஸாக அமர்ந்திருக்கும் முதல்வர் விஜயின் முகத்தில் சிரிப்பை பார்க்க முடிந்தது.
சீரியஸ் விஜயை சிரிக்க வைத்த பிரேமலதா - ஓபிஎஸ்!.. சட்டசபையில் செம ஃபன்!...
திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து: உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம்.. சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அறிக்கை
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பிரேமலதா சொன்னதை செய்ய வேண்டாம்.. ஓபிஎஸ் பதிலால் புன்னகைத்த முதல்வர் விஜய்..
முதலமைச்சர் விஜய் மிகச்சிறந்த டான்சர்.. நடிகை காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்து
தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள், திரை உலக பிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகையும் அரசியல் பிரமுகருமான காயத்ரி ரகுராம், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தின் வாயிலாக நெகிழ்ச்சியான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.