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  4. Orange Alert Issued for 6 Tamil Nadu Districts As Northeast Monsoon Intensifies with Heavy Rains Forecast for 5 Days
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (17:13 IST)

இன்று இரவு கனமழை பெய்யும்: 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை.. வானிலை ஆய்வு மையம்..

rain
Written By: SIVA
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:13 IST)
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தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மாநிலத்தில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. 
 
இன்று  கன்னியாகுமரி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய 6 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
தொடர்ந்து அக்டோபர் 23 முதல் 26 வரையான நாட்களில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழை தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும், நீர்நிலைப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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