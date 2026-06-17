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Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (08:51 IST)

ஒரு பைசா லஞ்சம் கொடுக்காமல் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது: தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறை: தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (08:48 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (08:51 IST)
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தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய நிர்வாக சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதை உணர்த்தும் வகையில், தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பினர் அண்மையில் நெகிழ்ச்சியூட்டும் பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளனர்.
 
அதில், "கடந்த காலங்களில் ஒரு சிறிய அங்கீகார ஆணை பெறுவதற்கு கூட அமைச்சர்களையும், இடைத்தரகர்களையும் தேடி அலைந்து, லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்து போனோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் பட்ட அவஸ்தைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் அளவே கிடையாது" என்று தங்களது பழைய வேதனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
 
தொடர்ந்து தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்தின் நன்மைகளை குறிப்பிட்ட அவர்கள், "ஆனால், இன்னைக்கு ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்காமல், முற்றிலும் நேர்மையான முறையில் இந்த அங்கீகார ஆணையை எங்களிடம் அரசு ஒப்படைத்துள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே முதன்முறை" என்று நெஞ்சம் உருக பாராட்டினர்.
 
அரசு நிர்வாகத்தில் ஊழலை ஒழித்து, வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வந்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பினர் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து கொண்டனர். இந்த நேர்மையான அணுகுமுறை கல்வித்துறையில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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