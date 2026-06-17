தொடர்புடைய செய்திகள்
- மின்வெட்டு பிரச்சனை!. முதல்வர் விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு!..
- சென்னையில் அடுத்தடுத்து பெண்கள், சிறுமிகள் மீது தாக்குதல்: 12 பேர் கைது, முதல்வர் விஜய் மௌனம் குறித்து ஸ்டாலின் கேள்வி!
- சவால் விட்டுட்டு இப்ப ஏன் சைலண்ட் மோட்ல இருக்கீங்க!.. விஜயை விளாசிய ஸ்டாலின்!..
- தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்கிறதா?!.. அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் சொல்வது என்ன?..
- பயிர் கடன் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி!. விஜயின் அறிவிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!...
ஒரு பைசா லஞ்சம் கொடுக்காமல் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது: தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறை: தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய நிர்வாக சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதை உணர்த்தும் வகையில், தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பினர் அண்மையில் நெகிழ்ச்சியூட்டும் பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளனர்.
அதில், "கடந்த காலங்களில் ஒரு சிறிய அங்கீகார ஆணை பெறுவதற்கு கூட அமைச்சர்களையும், இடைத்தரகர்களையும் தேடி அலைந்து, லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்து போனோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் பட்ட அவஸ்தைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் அளவே கிடையாது" என்று தங்களது பழைய வேதனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
தொடர்ந்து தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்தின் நன்மைகளை குறிப்பிட்ட அவர்கள், "ஆனால், இன்னைக்கு ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்காமல், முற்றிலும் நேர்மையான முறையில் இந்த அங்கீகார ஆணையை எங்களிடம் அரசு ஒப்படைத்துள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே முதன்முறை" என்று நெஞ்சம் உருக பாராட்டினர்.
அரசு நிர்வாகத்தில் ஊழலை ஒழித்து, வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வந்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பினர் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து கொண்டனர். இந்த நேர்மையான அணுகுமுறை கல்வித்துறையில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
நாளை சட்டசபையில் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்...!
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதல்.. கேரளாவுக்கு செல்ல முயன்ற இளம்பெண்ணை சரியான நேரத்தில் காப்பாற்றிய சிங்கப்பெண் படை...
இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் அறிமுகமாகும் நபர்களை தீவிரமாக நம்பி, ஆபத்துகளில் சிக்கும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக பழக்கமான தனது ஆண் நண்பரை நேரில் சந்திப்பதற்காக, வீட்டை விட்டு வெளியேறி கேரளா செல்ல முயன்ற இளம் பெண் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.