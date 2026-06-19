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Last Updated : Friday, 19 June 2026 (10:17 IST)

மேகதாது அணைக்கு எதிராக சட்டசபையில் தனித்தீர்மானம்: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு விசிக முழு ஆதரவு

cm vijay
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (10:16 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (10:17 IST)
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கர்நாடக அரசு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிய அணை கட்டுவதற்கு எடுக்கும் முயற்சிகளை முற்றிலுமாக முறியடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தமிழக சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அதிரடியாக தனித்தீர்மானம் ஒன்றை கொண்டு வந்துள்ளார். தமிழகத்தின் வாழ்வாதார உரிமைகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்தத் தீர்மானம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
இந்த தனித்தீர்மானத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தங்களது முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து விசிகவின் அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியபோடு "மேகதாது அணைக்கு எதிராக தமிழக முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துள்ள தனித்தீர்மானத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் முழுமனதாக வரவேற்று ஆதரிக்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழக விவசாயிகளின் நலன்களையும், மாநிலத்தின் உரிமைகளையும் அண்டை மாநில அரசிடம் அடகு வைக்கக் கூடாது என்பதில் புதிய அரசு உறுதியாக இருப்பதை இந்த தீர்மானம் காட்டுகிறது. மாநிலத்தின் நீர் ஆதாரத்தை பாதிக்கும் கர்நாடகாவின் எந்தவொரு அணை கட்டுமான முயற்சியையும் சட்டப்பூர்வமாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் தடுத்து நிறுத்த அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற முதலமைச்சரின் குரலுக்கு விசிக கொடுத்துள்ள இந்த ஆதரவு, தமிழகத்தின் ஒருமித்த உணர்வை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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