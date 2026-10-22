விஜய் ஆப்பு வைப்பார்!.. தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் நினைப்பது நடக்காது!..
நடிகர் விஜயை தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோர் தங்களின் ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி வருகிறார்கள். இதில், தனுஷ் தீவிரமாக இருக்கிறார். தனுஷின் ரசிகர் மன்றத்தை பொருத்தவரை தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.
மேலும் தனுஷின் ரசிகர்கள் விரைவில் அரசியலில் ஈடுபடுவார்கள் எனவும் கணிக்கப்படுகிறது. வருகிற 2028ம் வருடம் தனுஷ் தனது அரசியல் கட்சியின் பெயரை அறிவித்து 2031 சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் தனுஷுக்கு போட்டியாக சிவகார்த்திகேயனும் களமிறங்கியிருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளின் சந்திப்பிலும் அவர் கலந்து கொண்டார்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சினிமா பத்திரிக்கையாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி ‘சிவகார்த்திகேயனும், தனுஷும் நினைப்பது நடக்காது.. 5 வருடங்கள் விஜய் மக்களிடம் அதிருப்தியை பெறாமல் ஆட்சி நடத்தினால் கண்டிப்பாக அடுத்த முறையும் மக்கள் விஜய்க்குதான் வாக்களிப்பார்கள்.. ஒருவேளை விஜய் தனது செயல்பாடுகளால் மக்களிடம் அதிருப்தியை பெற்றால் அதன்பின் எந்த சினிமா நடிகர்களுக்கும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சினிமா பத்திரிக்கையாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி ‘சிவகார்த்திகேயனும், தனுஷும் நினைப்பது நடக்காது.. 5 வருடங்கள் விஜய் மக்களிடம் அதிருப்தியை பெறாமல் ஆட்சி நடத்தினால் கண்டிப்பாக அடுத்த முறையும் மக்கள் விஜய்க்குதான் வாக்களிப்பார்கள்.. ஒருவேளை விஜய் தனது செயல்பாடுகளால் மக்களிடம் அதிருப்தியை பெற்றால் அதன்பின் எந்த சினிமா நடிகர்களுக்கும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.