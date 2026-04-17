விஜய்க்கு விசில் அடிக்கலாம்.. ஓட்டு போட முடியாது.. பிரகாஷ்ராஜ் அட்டாக்!...
திரைத்துறையிலிருந்து பல நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.. அவர்களில் விஜயும் ஒருவர்.. அவர் தூங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் தனது கட்சியின் சார்பாக 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருக்கிறார்.. இந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிடுகிறது..
விஜய் அடிப்படையில் ஒரு சினிமா நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.. எனவே விஜய் இந்த தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளை வாங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரும் அவ்வப்போது சில தொகுதிகளுக்கு சென்ற பிரச்சாரமும் செய்கிறார்.. அதேநேரம் ஒரு நாள் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றால் மூன்று நாட்கள் லீவு விட்டு விடுகிறார்..
வருகிற 21ம் தேதிதான் பிரச்சாரத்திற்கு கடைசி நாள் என்பதால் அதற்குள் எத்தனை தொகுதிகள் பிரச்சாரம் செய்து முடிப்பார் என்பது தெரியவில்லை. இந்நிலையில் நடிகரை பிடித்திருந்தால் விசில் அடிக்கலாமே தவிர நாட்டை கொடுக்க முடியாது என நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் பேசியிருக்கிறார்.. பழனியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் கட்சி வேட்பாளரை ஆதரித்து நடந்த கலை குழுக்கூட்டத்தில் பிரகாஷ்ராஜ் கலந்துகொண்டார்.
அந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ‘தற்போது தேர்தல் களத்தில் திராவிட மடல், அடிமை மாடல்,, சினிமா மாடல் என மூன்று மாடல்களுக்கு இடையே போட்டி நிலவுகிறது. இதில், திராவிட மாடல் கல்வியை கொடுத்திருக்கிறது.. பல திட்டங்களில் இந்தியாவுக்கே முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. மொழி, இனம், மானம் காக்கிறது.. ஆனால் அடிமை மாடல் சுயமரியாதை இழந்து நிற்கிறது. அடிமை மாடலுக்கு சூடு, சொரணை. வெட்கம் எதுவுமில்லை. மதுரையை மணிப்பூராக மாற்ற திட்டமிடுகிறது. சினிமா மாடல் (விஜய்) என் அளவுக்கு கூட அரசியல் பேசுவதில்லை. நடிகரை பிடித்திருந்தால் விசில் அடிக்கலாமே தவிர நாட்டை கொடுக்க முடியாது. எனவே மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என பேசியிருக்கிறார்..
பிரகாஷ் பிரகாஷ்ராஜ் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசுபவர்.. கடந்த பல வருடங்களாகவே பிரதமர் மோடியையும் பாஜகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருபவர்.. விஜயுடன் கில்லி உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்..