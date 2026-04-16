வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (16:21 IST)

ஜனநாயகன் லீக்!. ஸ்டுடியோவில் நுழைந்த வீடியோ எடிட்டர்!.. முக்கிய குற்றவாளி கைது!..

விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவான திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை.

படத்தின் ரிலீஸுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு படத்தை மீண்டும் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் எதுவும் நடக்காததால் வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..

ஆனால்,இப்போது வரை படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் ஜனநாயகன் முழு படமும் சில இணையதளங்களில் லீக் ஆனது.
இது தொடர்பாக தயாரிப்பு பண்ணி நிறுவனம் சைபர் கிரைம் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தது. போலீசார் விசாரணை செய்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் ஜனநாயகன் லீக் விவகாரத்தில் முக்கிய குற்றவாளிகள் மூன்று பேரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். டிஜிட்டல் தடயங்கங் மூலம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் வேறொரு படத்தின் வீடியோ எடிட்டர் ஒருவர் ஜனநாயகன் படம் எடிட் செய்யப்பட்ட ஸ்டுடியோவில் நுழைந்து படத்தை திருடியதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.


