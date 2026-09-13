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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (10:09 IST)

விஜய், நிர்மல்குமாரை அசிங்கமாக விமர்சித்த ஆ.ராசா!.. வலுக்கும் கண்டனம்!..

raja vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (10:10 IST)
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சட்டசபையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சர்க்காரியா கமிஷன் மற்றும் மிசா சட்டத்தின் கீழ் முக ஸ்டாலின் கைதானது பற்றி பேசியது திமுகவினரை கொந்தளிக்க செய்திருக்கிறது. அதேபோல் அதே சட்டசபையில் பேசி அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் மிசா காலத்தில் வழிப்பறி, கொலை, பெண்கள் தொடர்பான வழக்குககளின் கீழ் பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

அது எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டதாக வராது என்று பேசியிருந்தார். இதுவும் திமுகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதை கண்டித்து நேற்று சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதில் பேசிய திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா '‘எதிர்கட்சி தலைவ்வர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வக்கற்ற தமிழக முதல்வர் சர்க்காரியா கமிஷன், மிசா பற்றி பேசுகிறார்.. இன்னொருவர் முக ஸ்டாலின் மிசாவில் கைது செய்யப்படவில்லை என சந்தேகமாக பேசுகிறார்..

எனக்கு சந்தேகம் வருகிறது நீ யாருக்கு பிறந்தாய் என.. இப்படிப்பட்ட தறுதலை கூட்டங்களுக்கு ஒரு தலைவர் என்று பேசியிருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து ஆ.ராசா பேசியிருப்பது தவெகவினரை கொந்தளிக்க செய்திருக்கிறது. மேலும் அமைச்சர் ரமேஷ், கம்யூனிஸ்ட்  சண்முகம் மற்றும் கருணாஸ் உள்ளிட்ட பலரும் ஆ.ராசாவின் பேச்சைக் கண்டித்துள்ளனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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