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  4. Opposition Parties Go Solo in Upcoming By-elections as TVK Gains Political Momentum
Written By SIVA SIVA

அதிமுக, திமுக கூட்டணிகள் தனித்து போட்டியிட்டால் தவெக வெற்றி உறுதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள்...

vijay eps palanisamy
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:04 IST)
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2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெற்று, விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தேர்தலில் திமுக எதிர்க்கட்சியாகவும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிலரின் ஆதரவு தவெகவிற்குக் கிடைத்தது. மேலும், சில எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்ததன் காரணமாகவும், பல்வேறு காரணங்களினாலும் சில தொகுதிகள் காலியாகின. தற்போது தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இரு தனித் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக மற்றும் தவெக ஆகிய கட்சிகள் தீவிரமான வேட்பாளர் தேர்வுகளில் இறங்கியுள்ளன. திமுக சார்பில் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்யாமலேயே வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மறுபுறம், அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தவர்கள் மீண்டும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தலுக்கு முன்பாக எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்தும் என்று பேசப்பட்ட நிலையில், தற்போது அத்தகைய திட்டங்கள் எதுவும் சாத்தியமாகாமல் கட்சிகள் தனித்தனியாகவே களமிறங்கியுள்ளன.
 
நாம் தமிழர் கட்சியையும் சேர்த்து நான்குமுனை போட்டி உருவாகியிருப்பது தவெகவிற்கு அரசியல் ரீதியாகச் சாதகமாக அமையும் என்று ஒரு தரப்பினர் வாதிடுகின்றனர். இருப்பினும், எதிர்க்கட்சிகளும் இந்த இடைத்தேர்தலில் எப்படியாவது வெற்றியைப் பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியலில் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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