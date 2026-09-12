அதிமுக, திமுக ஏன் பொது வேட்பாளரை நிறுத்தவில்லை? பரபரப்பு தகவல்..
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை நிறுத்துவது குறித்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டன. தேர்தலில் போட்டியிட்டால் தோல்வி அடைந்தால் தொண்டர்கள் சோர்ந்துவிடுவார்கள் என்ற அச்சம் ஒருபுறம் இருக்க, களத்தில் நிற்காவிட்டால் பலம் குறைந்துவிடும் என்ற வாதமும் எழுந்தது.
குறிப்பாக, திமுக அல்லது அதிமுக இதில் ஏதேனும் ஒரு கட்சி பின்தங்கினால் அது ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும் என்பதால், இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து பொது வேட்பாளர்களை நிறுத்தலாமா என்ற யோசனையிலும் இறங்கின. ஆனால், அந்தத் திட்டம் பின்னர் கைவிடப்பட்டது.
ஒருவேளை திராவிடக் கட்சிகள் பொது வேட்பாளரை நிறுத்தியிருந்தால், அது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளருக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமைந்திருக்கும். தவெகவின் வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள இரண்டு பெரும் கட்சிகளும் தனித்தனியாகப் போட்டியிடும்போது வாக்குகள் சிதற வாய்ப்புள்ளது.
மாறாக, பொது வேட்பாளர் என்ற உத்தி கையாளப்பட்டிருந்தால், வாக்குகள் ஒருங்கிணைந்து திராவிடக் கட்சிகளின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்திருக்கும் என்றும், அது தவெக வேட்பாளருக்குக் கடுமையான நெருக்கடியைக் கொடுத்திருக்கும் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் அதே நேரத்தில் பொதுவேட்பாளர் தோல்வி அடைந்து தவெக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் 2 கட்சிகளின் இமேஜும் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிவிடும் என்றும் ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாம்..
Edited by Siva