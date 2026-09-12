ஆப்பிள் ஐபோன் 18 ப்ரோ ரிலீஸ் எதிரொலி.. வெறும் ரூ.69,990க்கு ஐபோன் 17 ப்ரோ.. எப்படி வாங்குவது?
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய ஐபோன் 18 ப்ரோ தொடரை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், கடந்த ஆண்டு வெளியான ஐபோன் 17 ப்ரோ போனின் விலை அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
குரோமா நிறுவனத்தின் தள்ளுபடி சலுகைகளின்படி, வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது பழைய போன்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்வதன் மூலமும், வங்கி சலுகைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமும் ஐபோன் 17 ப்ரோ போனை வெறும் ரூ.69,990 என்ற குறைந்த விலைக்கு வாங்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய ஐபோன் 18 ப்ரோ விலை இந்த ஆண்டு சற்று அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிக விலைகொடுத்து புதிய போனை வாங்க விரும்பாதவர்களுக்கு ஐபோன் 17 ப்ரோ ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
A19 ப்ரோ சிப், மூன்று 48 மெகாபிக்சல் கொண்ட கேமரா அமைப்பு மற்றும் நீராவி குளிரூட்டும் வசதியைக் கொண்டுள்ளதால் செயல்திறனில் இது எந்த வகையிலும் குறைந்தது அல்ல. மேலும் ஐபோன் 18 ப்ரோ முன்பதிவுகளிலும் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டாலும், குறைந்த பட்ஜெட்டில் சக்திவாய்ந்த ஆப்பிள் போனைப் பெற விரும்புவோருக்கு இந்தச் சலுகை ஒரு அருமையான வாய்ப்பாகும்.
Edited by Siva