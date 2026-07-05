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சீமான், உதயநிதி திடீர் சந்திப்பு.. சீமான் கையை பிடித்து நாற்காலியில் உட்கார வைத்த உதயநிதி...
தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிகழ்வாக, சமீபத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் உதயநிதி ஸ்டாலினும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் சந்தித்துக்கொண்டது அமைந்துள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக திமுகவின் கொள்கைகளை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த சீமான், தற்போது அக்கட்சியிடம் மென்மையான போக்கைக் கடைப்பிடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் திமுக மற்றும் அதிமுகவின் பொது வேட்பாளராக சீமான் நிறுத்தப்படலாம் என்ற தகவல்கள் உலவி வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பலத்த விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
திருமண விழாவில் சீமானைக் கண்டதும், உதயநிதி ஸ்டாலின் மிகவும் அன்பாக அவரது கைகளைப் பற்றிக்கொண்டு, அவரை அழைத்துச் சென்று நாற்காலியில் உட்கார வைத்தார். இருவரும் சில நிமிடங்கள் நெருக்கமாக உரையாடிக்கொண்டிருந்தது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
இந்த சந்திப்பின் போது நிச்சயம் அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசியிருக்கலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். வழக்கமாக மேடைகளில் திமுகவைச் சீறும் சீமான், இவ்வளவு இணக்கமாக உதயநிதியுடன் பழகியது, "திமுகவுடன் சீமான் நெருங்கிவிட்டாரா?" என்ற சந்தேகத்தை அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் எழுப்பியுள்ளது.
இரு துருவங்களாக இருந்தவர்கள் இப்போது இப்படிச் சந்தித்துக்கொண்டது வரும் காலங்களில் ஏதேனும் புதிய அரசியல் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva
சீமான், உதயநிதி திடீர் சந்திப்பு.. சீமான் கையை பிடித்து நாற்காலியில் உட்கார வைத்த உதயநிதி...
குதிரை பேரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரம் இருந்தால் ஆளுனர் விசாரிக்க வேண்டும்: திருமாவளவன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் மீண்டும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார். "அதிமுகவை முற்றாக தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணைப்போம் என்று கூறுவது எந்த விதத்தில் ஜனநாயகம் என்பதை தவெக தரப்பில்தான் கேட்க வேண்டும்" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதன் மூலம் புதிய கட்சிகளின் அரசியல் அணுகுமுறையில் உள்ள ஜனநாயக தன்மை குறித்து தனது ஐயத்தை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஒருசிலர் சோபாவுக்காக சென்றுவிட்டனர்.. ஆனால்.. திருமண விழாவில் மீண்டும் அரசியல் பேசிய உதயநிதி...
ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட புனித நூல் திருட்டு.. என்ன நடக்குது அயோத்தி ராமர் கோவிலில்?
அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது புதிய திருட்டு புகார் ஒன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் மத்திய உள்துறை செயலாளர் எஸ். லட்சுமிநாராயணன், தனது குடும்பத்தினரால் கோயிலுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட 'ராமசரிதமனஸ்' புனித நூல் காணாமல் போயுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக மட்டுமல்ல.. திமுக விக்கெட்டும் விழுந்தது.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.கருணாநிதி தவெகவில்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியிருப்பது மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பல முக்கியத் தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவதுதான். சமீபகாலமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் பிற கட்சிகளின் முன்னணி புள்ளிகள் தவெக நோக்கி நகர்வது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.