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ஒருசிலர் சோபாவுக்காக சென்றுவிட்டனர்.. ஆனால்.. திருமண விழாவில் மீண்டும் அரசியல் பேசிய உதயநிதி...
திமுகவை விட்டுவிட்டு பதவி ஆசைக்காக ஒரு சிலர் சோபா வந்த உடனே சென்றுவிட்டனர் என்றும், ஆனால் கட்சியின் கொள்கைக்காக இப்போதும் கோடிக்கணக்கான உண்மையான தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் திருமண விழா ஒன்றில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடப்பது ஒரு அரசியல் பேரிடர் என்று விமர்சித்த அவர், இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையிலான உறவை யார் நினைத்தாலும், என்ன சதி செய்தாலும் பிரிக்க முடியாது என மிக உறுதியாகக் குறிப்பிட்டார்.
சமீபகாலமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், உதயநிதி ஸ்டாலினும் கலந்துகொள்ளும் திருமண விழாக்களில் தொடர்ந்து அரசியல் பேசி வருவது சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. "விசேஷ வீடுகளுக்கு வந்துவிட்டு ஏன் எப்போதும் அரசியல் பேசுகிறார்கள்?" என்று எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வரும் நிலையிலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் ஒரு திருமண மேடையில் காரசாரமாக அரசியல் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பதவிக்காகக் கட்சி மாறுபவர்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல், கொள்கைப்பிடிப்புள்ள தொண்டர்களே கட்சியின் பலம் என்பதை அவர் இந்த நிகழ்வின் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
Edited by Siva
சீமான், உதயநிதி திடீர் சந்திப்பு.. சீமான் கையை பிடித்து நாற்காலியில் உட்கார வைத்த உதயநிதி...
குதிரை பேரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரம் இருந்தால் ஆளுனர் விசாரிக்க வேண்டும்: திருமாவளவன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் மீண்டும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார். "அதிமுகவை முற்றாக தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணைப்போம் என்று கூறுவது எந்த விதத்தில் ஜனநாயகம் என்பதை தவெக தரப்பில்தான் கேட்க வேண்டும்" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதன் மூலம் புதிய கட்சிகளின் அரசியல் அணுகுமுறையில் உள்ள ஜனநாயக தன்மை குறித்து தனது ஐயத்தை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஒருசிலர் சோபாவுக்காக சென்றுவிட்டனர்.. ஆனால்.. திருமண விழாவில் மீண்டும் அரசியல் பேசிய உதயநிதி...
ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட புனித நூல் திருட்டு.. என்ன நடக்குது அயோத்தி ராமர் கோவிலில்?
அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது புதிய திருட்டு புகார் ஒன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் மத்திய உள்துறை செயலாளர் எஸ். லட்சுமிநாராயணன், தனது குடும்பத்தினரால் கோயிலுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட 'ராமசரிதமனஸ்' புனித நூல் காணாமல் போயுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக மட்டுமல்ல.. திமுக விக்கெட்டும் விழுந்தது.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.கருணாநிதி தவெகவில்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியிருப்பது மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பல முக்கியத் தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவதுதான். சமீபகாலமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் பிற கட்சிகளின் முன்னணி புள்ளிகள் தவெக நோக்கி நகர்வது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.