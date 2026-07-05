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எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா பின்னணி தெரியாமல் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கே. கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தபோது பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முன்பு அதிமுகவை பெரும் அளவில் ஊழல்வாதிகள் என்று கடுமையாக விமர்சித்தார் என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், வியப்பளிக்கும் விதமாக இப்போது அதே அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் விஜய்யின் கட்சிக்கு அதிக அளவில் இழுக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஒரு மாதம் கூட ஆகாத சூழலில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏன் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பியுள்ளார்.
இதற்கான தெளிவான விடை மற்றும் காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் நடத்தக் கூடாது என்றும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தனது பேட்டியில் வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva
ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட புனித நூல் திருட்டு.. என்ன நடக்குது அயோத்தி ராமர் கோவிலில்?
அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது புதிய திருட்டு புகார் ஒன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் மத்திய உள்துறை செயலாளர் எஸ். லட்சுமிநாராயணன், தனது குடும்பத்தினரால் கோயிலுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட 'ராமசரிதமனஸ்' புனித நூல் காணாமல் போயுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக மட்டுமல்ல.. திமுக விக்கெட்டும் விழுந்தது.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.கருணாநிதி தவெகவில்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியிருப்பது மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பல முக்கியத் தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவதுதான். சமீபகாலமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் பிற கட்சிகளின் முன்னணி புள்ளிகள் தவெக நோக்கி நகர்வது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா பின்னணி தெரியாமல் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கே. கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தபோது பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முன்பு அதிமுகவை பெரும் அளவில் ஊழல்வாதிகள் என்று கடுமையாக விமர்சித்தார் என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், வியப்பளிக்கும் விதமாக இப்போது அதே அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் விஜய்யின் கட்சிக்கு அதிக அளவில் இழுக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.