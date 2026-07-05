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எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா பின்னணி தெரியாமல் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: கிருஷ்ணசாமி

கிருஷ்ணசாமி பேட்டி
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (10:30 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (09:20 IST)
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புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கே. கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தபோது பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முன்பு அதிமுகவை பெரும் அளவில் ஊழல்வாதிகள் என்று கடுமையாக விமர்சித்தார் என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், வியப்பளிக்கும் விதமாக இப்போது அதே அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் விஜய்யின் கட்சிக்கு அதிக அளவில் இழுக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
மேலும், தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஒரு மாதம் கூட ஆகாத சூழலில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்  ஏன் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பியுள்ளார். 
 
இதற்கான தெளிவான விடை மற்றும் காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் நடத்தக் கூடாது என்றும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தனது பேட்டியில் வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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