விவசாய சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுக்கு வீட்டுக்காவல்!.. காவல்துறை அதிரடி..
தமிழகத்தின் விவசாய சங்க தலைவராக இருப்பவர் ஐயாக்கண்ணு. இவர் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்தியிருக்கிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்று விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து அங்கே பல நாட்கள் அய்யாக்கண்ணு போராட்டம் நடத்தினார். ஆனால் பிரதமர் மோடியோ அல்லது மத்திய அமைச்சர்களோ ஒருவர் கூட விவசாயிகளை சந்தித்து அவர்களை பிரச்சனை பற்றி பேசவில்லை. கடந்த திமுக ஆட்சியில் அய்யாக்கண்ணு அதிகமாக யார் கண்ணிலும் தென்படவில்லை. இந்த நிலையில்தான் தற்போது மீண்டும் அவர் பேச துவங்கியிருக்கிறார்..
இந்நிலையில்தான், விவசாயி சங்க தலைவர் ஐயாக்கண்ணுவை தமிழக காவல்துறை வீட்டுக்காவலில் வைத்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விட மறுக்கும் கர்நாடகா அரசு தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி தரக்கோரி வழக்கு தொடர வேண்டும் எனக் கூறி தன்னை சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அவர் அறிவித்திருந்த நிலையில்தான் தற்போது வீட்டுக்காவில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய காவிரி நீரை கர்நாடகம் கொடுக்காவிட்டால் காவிரி டெல்டா பாலைவனமாக மாறும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில்தான், விவசாயி சங்க தலைவர் ஐயாக்கண்ணுவை தமிழக காவல்துறை வீட்டுக்காவலில் வைத்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விட மறுக்கும் கர்நாடகா அரசு தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி தரக்கோரி வழக்கு தொடர வேண்டும் எனக் கூறி தன்னை சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அவர் அறிவித்திருந்த நிலையில்தான் தற்போது வீட்டுக்காவில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய காவிரி நீரை கர்நாடகம் கொடுக்காவிட்டால் காவிரி டெல்டா பாலைவனமாக மாறும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.