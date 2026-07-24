கர்நாடகா செல்கிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய்.. மேகதாது அணை விவகாரமாக முக்கிய ஆலோசனை...
காவிரி நீர்பாசன உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நிலைப்பாட்டை வலுவாக எடுத்துரைக்கவும் தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி பெங்களூரு செல்ல உள்ளார். அங்கு நடைபெற உள்ள மேகதாது அணை தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் நேரில் பங்கேற்க இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த பயணத்தின் போது கர்நாடக அரசிடம் காவிரியில் உரிய நீரைத் திறந்துவிடுமாறு வலியுறுத்தப்படும் என்று வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த சந்திப்பின்போது இரு மாநில முதல்வர்களும் நேரில் சந்தித்து பேசி, காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி தமிழகத்தின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விவசாயிகளின் நலனை காப்பதிலும், மாநிலத்தின் உரிமைகளில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாமல் உறுதியுடன் செயல்படுவதிலும் தமிழக அரசு தீவிரமாக உள்ளது என்பதற்கு இந்த பயணம் ஒரு சான்றாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் நீண்ட காலமாக நிலவிவரும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் தமிழக முதல்வர் மேற்கொள்ளும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் தமிழகத்தின் நீராதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதை இந்த அரசு உறுதி செய்யும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.
Edited by Siva