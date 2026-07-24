  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu CM Vijay to Visit Karnataka on August 3 to Participate in Mekedatu Consultation Meeting
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (12:45 IST)

கர்நாடகா செல்கிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய்.. மேகதாது அணை விவகாரமாக முக்கிய ஆலோசனை...

முதல்வர் விஜய்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (12:45 IST)
google-news
காவிரி நீர்பாசன உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நிலைப்பாட்டை வலுவாக எடுத்துரைக்கவும் தமிழக முதல்வர்  விஜய் அவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி பெங்களூரு செல்ல உள்ளார். அங்கு நடைபெற உள்ள மேகதாது அணை தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் நேரில் பங்கேற்க இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த பயணத்தின் போது கர்நாடக அரசிடம் காவிரியில் உரிய நீரைத் திறந்துவிடுமாறு வலியுறுத்தப்படும் என்று வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த சந்திப்பின்போது இரு மாநில முதல்வர்களும் நேரில் சந்தித்து பேசி, காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி தமிழகத்தின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
விவசாயிகளின் நலனை காப்பதிலும், மாநிலத்தின் உரிமைகளில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாமல் உறுதியுடன் செயல்படுவதிலும் தமிழக அரசு தீவிரமாக உள்ளது என்பதற்கு இந்த பயணம் ஒரு சான்றாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் நீண்ட காலமாக நிலவிவரும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் தமிழக முதல்வர் மேற்கொள்ளும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 
 
பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் தமிழகத்தின் நீராதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதை இந்த அரசு உறுதி செய்யும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
பிரிஞ்சி வாழ முடியாது!.. ஒரே நபரை திருமணம் செய்து கொண்ட 3 சகோதரிகள்!..

ஜனநாயகன் மூளைக்கு நல்லது!.. வாயை விட்டு ட்ரோலில் சிக்கிய சபாநாயகர்!..

ஜனநாயகன் மூளைக்கு நல்லது!.. வாயை விட்டு ட்ரோலில் சிக்கிய சபாநாயகர்!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்ட நிலையில் அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் நேற்று உலகமெங்கும் ரிலீஸாகியிருக்கிறது.

300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு.. ஒரு வாரம் கெடு, இல்லையேல் சிபிஐ தான்: நீதிமன்றம்

300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு.. ஒரு வாரம் கெடு, இல்லையேல் சிபிஐ தான்: நீதிமன்றம்தாம்பரம் அகரம் தென்கிராமத்தில் சுமாா் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தொடா்பான வழக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது, அரசு நிலங்களை சொந்தமாக்கி கொண்டு ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் கண்டிப்புடன் உத்தரவிட்டனா்.

கர்நாடகா செல்கிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய்.. மேகதாது அணை விவகாரமாக முக்கிய ஆலோசனை...

கர்நாடகா செல்கிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய்.. மேகதாது அணை விவகாரமாக முக்கிய ஆலோசனை...காவிரி நீர்பாசன உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நிலைப்பாட்டை வலுவாக எடுத்துரைக்கவும் தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி பெங்களூரு செல்ல உள்ளார். அங்கு நடைபெற உள்ள மேகதாது அணை தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் நேரில் பங்கேற்க இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரிஞ்சி வாழ முடியாது!.. ஒரே நபரை திருமணம் செய்து கொண்ட 3 சகோதரிகள்!..

பிரிஞ்சி வாழ முடியாது!.. ஒரே நபரை திருமணம் செய்து கொண்ட 3 சகோதரிகள்!..90களில் பிறந்தவர்கள் பலரும் தங்களுக்கு திருமணமாகவில்லை என ஃபீல் பண்ணுவது போல சமூக வலைத்தளங்களில் பல மீம்ஸ்களை நாம் பார்த்துகொண்டிருக்கிறோம்.

விஜய் ஆட்சியில் மேலும் 2 எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்கள்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்..

விஜய் ஆட்சியில் மேலும் 2 எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்கள்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்..தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தொலைநோக்கு தலைமையின் கீழ், தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு புதிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்களுக்கு மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலை வழங்கி உள்ளது.