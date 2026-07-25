Sorry சொன்னா போதுமான்னு கேட்ட விஜய் எப்போது வாயை திறப்பார்?!. ஸ்டாலின் கேள்வி!..
தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். திமுகவே மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக தவெக ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது.
திமுக இரண்டாவது இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் சென்று விட்டது, இது தமிழக அரசியலில் முக்கிய மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. அரசியல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார் தவெக தலைவர் விஜய். குறிப்பாக திமுகவை தீய சக்தி என தொடர்ந்து கூறி வந்தார்.
அதனால்தான் அவரால் 108 தொகுதியில் வெற்றி பெற முடிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் கடந்த சில தினங்களாகவே தமிழகத்தில் காவல் மரணங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார்.
தொடரும் காவல் மரணங்கள். முதலமைச்சர் வாயைத் திறப்பது எப்போது? எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் போது, “Sorry சொன்னால் போதுமா?” என என்னைப் பார்த்து வீராவேசமாக கேட்டவர், முதலமைச்சரானதும் அதைக் கூட செய்யத் துணிவின்றி எங்கு ஒளிந்துகொண்டிருக்கிறார்?
Accountability, Apology – முதலமைச்சருக்குப் பிடிக்காத வார்த்தைகளின் பட்டியலில் இருக்கிறதா? உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்லக் கூட மனமிரங்காத படுபாதக த.வெ.க. அரசுக்கு வன்மையான கண்டனங்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
திமுக இரண்டாவது இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் சென்று விட்டது, இது தமிழக அரசியலில் முக்கிய மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. அரசியல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார் தவெக தலைவர் விஜய். குறிப்பாக திமுகவை தீய சக்தி என தொடர்ந்து கூறி வந்தார்.
அதனால்தான் அவரால் 108 தொகுதியில் வெற்றி பெற முடிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் கடந்த சில தினங்களாகவே தமிழகத்தில் காவல் மரணங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார்.
Accountability, Apology – முதலமைச்சருக்குப் பிடிக்காத வார்த்தைகளின் பட்டியலில் இருக்கிறதா? உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்லக் கூட மனமிரங்காத படுபாதக த.வெ.க. அரசுக்கு வன்மையான கண்டனங்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.